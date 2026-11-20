我是廣告 請繼續往下閱讀

選戰進入最後倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（20）日在社群發出「給台北市政府公務同仁的一封信」，感謝每一位公務員兢兢業業的付出，也點出公務體系長期面臨的困境。沈伯洋表示，政策出了問題，首當其衝的是執行端，第一線同仁獨自承受民眾的抱怨，甚至替上級的錯誤指令背鍋，強調「都已負重，不該忍辱」，並向公務同仁提出四大承諾，包括政策定案前聽取第一線意見、運用AI輔助工具減輕負擔、由市長承擔政策責任，以及真正尊重專業。沈伯洋表示，作為台灣的首都，台北的一舉一動備受矚目，而這座城市每天能順利運轉，靠的是每一位公務員兢兢業業的付出，公務員業務繁重，任何細節都可能被放大檢視；日復一日堅守崗位的同時，也常遇到讓人感到不平的處境。沈伯洋指出，政策出了問題，首當其衝的是執行端，第一線同仁獨自承受民眾的抱怨，甚至替上級的錯誤指令背鍋，這樣的文化，在公務體系裡幾乎成了潛規則，很多時候，即使心中有更好的想法，也只能配合、只能忍耐；他強調，「都已負重，不該忍辱」。沈伯洋表示，此刻還願意留在公務體系的每一位，都是這座城市的天使，沒有公務員，公共事務就會停擺；沒有好的公務員，城市不會變好，生活也不會順起來，因此，他向公務同仁做出四項承諾。首先，政策定案前，由台北研究院負責規劃，也先聽第一線同仁怎麼說。讓實際執行的同仁在決策前就參與討論，提早找出計畫裡的地雷，政策才能順利落地。第二，把時間還給同仁。沈伯洋表示，將派專業團隊進到各單位，依照同仁的真實需求打造AI輔助工具，把重複的事交給工具，而不是讓同仁犧牲私人時間自己摸索；也會推動更彈性的工作制度與身心支持，讓大家服務市民之餘，也能照顧好自己和家庭。第三，「我做的決定，我來負責！」沈伯洋強調，政策上路後若發現問題，會和團隊一起調整，親自向議會和市民說明，不會把同仁推上火線當擋箭牌。第四，真正尊重專業。沈伯洋指出，同仁的專業，常在層層壓力下難以施展，心力都耗在替錯誤決策善後，未來，將給專業判斷足夠的信任與空間，讓真實的意見進入決策，也讓大家有妥善的時間把事情做好。沈伯洋表示，許多前輩提醒過他，市長不只要做事，更要成事，而一位市長能不能成事，靠的是每一位公務同仁，台北的改變必須跟上市民的腳步，市政府也必須跟得上公務同仁的努力；他強調，「當同仁需要市長承擔的時候，我會站在大家前面」。最後，沈伯洋感謝每一位公務同仁每天照顧這座城市，也期待不久之後，能一起攜手，把台北帶往更好的方向。