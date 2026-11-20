我是廣告 請繼續往下閱讀

批縣府8年僅清名間3千噸垃圾 陳翰立喊：南投人不該分三六九等

心疼茶農抗議反遭提告判刑 喊話小水滴當「翰流」用選票改寫未來

民進黨今（20）日晚間在南投市舉辦大型造勢晚會，名間鄉長陳翰立上台助講時，先是幽默稱自己和民進黨南投縣長候選人温世政「都比沈伯洋帥」，逗樂全場；隨後談及與前立委蔡培慧等人多年來在南投深耕的歷程，忍不住眼眶泛淚直呼「我堅持快20年了！我們還有多少個4年？」他更痛批名間焚化爐計畫迫使茶園耕鋤改作、綠營執政鄉鎮資源遭忽略，呼籲縣民用選票支持温世政，才能徹底改變南投。這場名為「温來拚未來——洋流慧聚杰伴童行」的造勢晚會，今晚在南投市登場。陳翰立一登台便發揮幽默本色，笑稱大家今天都是來看「洋流」（沈伯洋陣營），讓他聽了好難過，因為「縣長候選人温世政和陳翰立都比沈伯洋帥啊！」一番話瞬間炒熱氣氛，引發台下陣陣笑聲。然而氣氛隨即轉為感性，陳翰立表示，剛才聽見埔里鎮長候選人葉仁創談起「堅持」，讓他感觸良多，直言「我堅持快20年了！我看到李文忠、洪國浩，還有蔡培慧，我們一直堅持在這裡。我不禁問我自己，我們還有多少個4年？」說著說著忍不住紅了眼眶，指如果4年前蔡培慧順利當選縣長，「埔里就不會有掩埋場的事情、名間人就不會那麼的辛苦……」聽見陳翰立哽咽，台下群眾不捨地高喊「翰立加油！加油！」陳翰立隨即破涕為笑，對著台下幽默回應「你們再講加油，我要繼續哭了……」，再度引發全場支持的笑聲與熱烈掌聲。陳翰立接著指出，剛才南投市長候選人沈夙崢提到自己擔任議員3、4年來都爭取不到配合款，反觀國民黨籍縣長許淑華在政績中列出，幫草屯清理了9萬噸垃圾，「但這8年來，名間鄉只處理3千噸」。他激動高喊，大家都是南投人，南投人不應該分三六九等，更不應該有藍、綠之分。談到地方產業衝擊，陳翰立透露，兩天前他陪同温世政站在戰車上掃街，從高處看得很遠，眼睜睜看著名間鄉的土地正在改變，許多茶園被迫耕鋤翻土、改種其他作物。自從焚化爐兩年前開始規劃以來，大型契作廠商為免茶葉遭受焚化爐污染，已紛紛轉往其他地區收購茶葉。陳翰立心疼地說，「我看到農民的心在流血，農民過得很辛苦」，並批評縣長許淑華只因農民抗議焚化爐時打破桌子，便提告毀損公物，導致茶農遭判刑2個月，讓他直呼「我真的感到不可思議啊！人家講『虎毒不食子』啊，妳怎麼會這樣對待自己的縣民？」他強調南投絕對不能再繼續空轉下去，自己雖然願意一直堅持，但也忍不住向鄉親喊話「不要讓我們再堅持太久好不好？」最後，陳翰立向現場的「洋流小水滴」們熱情招手，笑問「你們願不願意當我『翰流浹背』的翰流，一起改變南投讓温世政當選、用選票來改變南投，讓名間鄉沒有焚化爐好不好？」台下群眾隨即報以如雷掌聲與高聲喊好。