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台股今（20）日遭遇重挫，加權指數終場收在36,033.29點，大跌2,393.60點，跌幅達6.23%，成交量約8,773.50億元。證期局公布最新市場數據指出，自11月9日穩定措施實施以來，截至今（20）日下午1時30分，台股集中市場累計跌幅已達9.24%，遠高於同期日本股市下跌1.15%、南韓股市下跌3.35%，顯示近期台股賣壓相對沉重。金管會表示，已綜合考量目前整體市場環境及國際政經情勢，採行適當穩定措施，亦將持續緊盯國內外股市變化，維護資本市場秩序與投資人權益。觀察今日亞洲主要股市表現，台股跌幅達6.23%，南韓股市下跌5.67%、日本股市下跌4.74%，香港股市下跌2.18%、新加坡股市下跌2.06%，上海綜合指數則下跌1.83%，台股跌幅居主要亞股之冠。進一步比較11月9日穩定措施實施以來的市場表現，截至11月20日下午1時30分，台股集中市場累計下跌9.24%，同期日本股市下跌1.15%、南韓股市下跌3.35%；美股部分，11月9日至19日那斯達克指數下跌2.85%，費城半導體指數則逆勢上漲0.31%。至於市場基本面，證期局統計，115年截至10月底，台股本益比約24.92倍，現金殖利率為1.63%，若加計股票股利則為1.67%。上市櫃公司今年截至10月底累計營收約56.75兆元，較去年同期成長39.05%。另外，市場信用交易及借券賣出情況方面，截至11月19日，信用交易整戶擔保維持率為156.18%，整體市場借券賣出占市場成交值比率為1.55%。金管會表示，已綜合考量目前整體市場環境及國際政經情勢，採行適當穩定措施，亦將持續緊盯國內外股市變化，維護資本市場秩序與投資人權益。