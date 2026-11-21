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▲星之光藝術空間團隊的核心人物吳淑琴老師。（圖／記者朱永強攝）

▲星之光藝術空間團隊的核心人物：江薇玲老師（左）與蘇淑敏老師（右）。（圖／記者吳翊婕攝）

台北捷運忠孝復興站穿堂層，每天都有大批通勤族穿梭其中，匆忙的腳步、刷卡閘門的聲響，構成城市日常的風景。在車站一隅的藝文空間，一幅幅色彩交織、筆觸各異的畫作，卻為繁忙的城市生活增添一處沉澱心靈的角落。這場名為《星辰地圖》的藝術特展，不只是視覺作品的展現，更是一場透過色彩探索內在、重新認識自己的生命旅程。《NOWNEWS今日新聞》特別專訪策展團隊核心人物江薇玲老師與蘇淑敏老師、吳淑琴老師，分享如何結合西方心理諮商技巧與東方靜心理念，透過藝術創作陪伴現代人走過壓力與迷惘，重新找回內在力量。除了心理諮商技巧與藝術創作的結合，整個團隊的教學理念，也承襲自吳淑琴老師多年深耕身心靈整合與講師培育的經驗。身為「星之光藝術空間」全體講師的導師，以及「台灣心香協會」總顧問，吳淑琴投入相關領域超過30年，長期致力於培育專業人才與陪伴者，並將東西方身心覺察技巧融入教學。吳淑琴主講的「與自己對話」系列課程，強調透過藝術創作、靜心與感官覺察，引導學員認識內在小孩，理解過去經驗如何影響現在的情緒與行為。她認為，真正的改變並非一味要求自己變得更好，而是學習以「相見、相知、相惜」的態度看待自己，溫柔陪伴內在情緒，讓長期受到壓抑的感受有機會被看見、理解與釋放。吳淑琴也強調，透過感官喚醒與日常生活中的靜心練習，人們能逐步辨認內在需求，在認同自我、回歸本質的過程中，認識自己是改變的起點，從心理探索修復與自己的關係。「什麼才是萬病的根源？」專訪一開始，具備心理諮商背景的江薇玲老師便提出對現代人身心狀態的觀察。她認為，許多人的困境不只是來自外在環境，更與長期累積的心理壓力，以及如何看待自己、面對自己有關。師承吳淑琴老師的江薇玲與蘇淑敏指出，現代人最核心的問題之一，在於與自己的關係失去平衡。當一個人無法接納自己、不了解自己的情緒，與他人、工作、生活，甚至金錢之間的關係，也可能受到影響，進而陷入精神耗弱與生活困頓。因此，重新認識自己、學習與自己對話，便成為修復內在關係的重要起點。江薇玲表示，團隊將西方心理諮商技巧，結合東方靜心與沉澱的方式，協助參與者逐步靠近內心。「我們把西方的諮商技巧，搭配東方的靜心與沉澱，讓人可以更深地靠近自己。」她認為，相較於較著重認知與思考的方式，這樣的探索過程也能帶領人們進一步覺察內在，理解那些平時不容易察覺的情緒與需求。現代人紓解壓力的方式不少，從運動、瑜伽到冥想，為什麼藝術創作能成為探索內在的重要媒介？江薇玲指出，繪畫最大的特色，在於能夠跳脫語言表達的限制，透過色彩與線條呈現難以言說的情緒，甚至避開大腦習慣性的防衛機制，讓人有機會接觸潛意識中的感受。她進一步比較，氣功或瑜伽雖然能讓人在練習後有所體會，但畫畫與其他方式不同之處，在於每個階段的感受都能具體留存在作品中。「氣功或瑜伽你做完有體會，但不會留下來；畫畫不一樣，每一個過程都會留在畫面上。」江薇玲表示，畫作就像是個人不同生命階段的縮影，透過前後作品的對照，可以看見情緒與內在狀態的變化。不過，她也強調，藝術自療真正的重點並不是作品變得多漂亮，而是創作者本身產生了什麼改變，「不是畫變了，是人變了。」「我其實從三歲就開始畫畫，也當了美術老師、辦過畫展，但那時候的我，內心是匱乏的。」蘇淑敏回憶，當時的自己雖然持續創作與教學，心裡卻始終有種難以填補的空洞，不斷思考：「然後呢？」表面上看似擁有熱愛的藝術生活，內在卻感到乾枯，甚至出現許多負面念頭。直到接觸靜心與內在探索，她才逐漸感受到真正的改變。「我畫了四十多年，但真正感覺到心變輕，是這十年。」她分享，曾有一天早晨醒來，突然發現自己不再有過去那種想一睡不起的沉重感，取而代之的是輕鬆自在的心情，當下讓她相當感動，也重新體會到藝術與內在探索帶來的力量。「畫不是分析，而是一種陪伴，不是給答案，而是一起看見。」蘇淑敏表示，自己在創作與陪伴學員的過程中，不會急著替對方下定論，而是透過色彩引導，讓每個人慢慢看見自己的內在狀態。在《星辰地圖》的展覽現場，創作早已超越單純的美感呈現。有些人在繪畫過程中忍不住落淚，並非只是因為悲傷，而是透過色彩與筆觸，第一次真正看見自己內心深處的情緒。那些感受可能來自很久以前，也可能只是當下累積的疲憊，但當一個人願意停下腳步，開始正視自己的內在，改變便有了發生的可能。談到藝術對話最重要的核心，江薇玲認為，關鍵仍在於學習陪伴自己。「很多人習慣往外找支持，但更重要的是，能不能陪伴自己。」她表示，當一個人逐漸學會與自己相處，不再一味逃避或壓抑情緒，焦慮與不安也有機會慢慢轉化，進而建立更穩定、安心的內在狀態。吳淑琴則從身心靈整合的角度指出，認識自己不只是理解情緒，更重要的是重新建立與自己的關係。透過藝術創作與日常靜心，人們可以逐漸看見內在小孩的需求，不再急著否定或壓抑情緒，而是學習接納自己的每個面向，在自我認同中找回生命原有的力量。她們認為，當一個人逐漸學會與自己相處，不再一味逃避或壓抑情緒，焦慮與不安也有機會慢慢轉化，進而建立更穩定、安心的內在狀態。《星辰地圖》藝術特展自11月1日至11月30日於台北捷運忠孝復興站藝文空間展出，邀請民眾在繁忙的城市生活中暫時停下腳步，透過色彩感受藝術的力量，也為自己留下一段重新認識內在、探索生命的時間。