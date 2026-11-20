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合歡山今年冬天首場雪！武嶺至松雪樓封閉 台14甲線預警管制

▲今日玉山測站測得零下2.3度低溫，並出現霧淞結霜現象。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

大陸冷氣團南下，全台氣溫明顯下滑，合歡山今（20）日晚間飄雪，松雪樓約晚間18時51分傳出降雪消息，成為今年冬天第一場雪。玉山也出現霧凇結霜，雪山主峰則在白天已有降雪跡象。因高海拔路段可能結冰，公路局晚間6時起封閉台14甲線部分路段，提醒民眾暫勿前往。中央氣象署指出，冷氣團持續影響台灣，加上中高層水氣移入，各地山區有零星降雨，低溫與水氣交會，讓合歡山出現冰霰、玉山形成霧凇，雪山主峰白天也有民眾目擊降雪，晚間合歡山松雪樓就開始飄雪。從24小時即時影像可見，目前合歡山松雪樓確實正在飄雪，地面上也有疑似積雪的景象。考量高海拔道路可能結冰，公路局宣布，台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺路段自晚間6時起實施預警性封閉，採車輛只出不進；31.7K武嶺至32.7K松雪樓路段則因道路蜿蜒崎嶇、容易打滑，採雙向封閉，禁止車輛通行。公路局埔里工務段提醒，山區低溫可能造成路面濕滑，呼籲民眾非必要不要上山。後續預計於明（21）日上午8時前公布最新管制措施，將依天候與路況評估是否開放通行，或改採加掛雪鏈管制。