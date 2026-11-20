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▲沈伯洋與何欣純抵達元保宮時，支持者熱情歡呼。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.20）

▲洋流號所到之處，台中民眾如潮水般湧出，聲勢絲毫不遜於台北。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.20）

▲沈伯洋今天合體何欣純車掃，吸引民眾到場支持。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.20）

▲洋流號車掃台中，天橋擠滿支持者。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.20）

▲前立委陳柏惟現身相挺。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.20）

▲洋流號所到之處，不少街區都溢出人潮。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.20）

天氣冷颼颼，「流流號」今（20）日下午南下，讓「純派」、「洋流」支持者都暖了起來！台北市長候選人沈伯洋下午赴台中與台中市長候選人何欣純合體造勢，雖然正值平日下午，但車隊所到之處人潮紛紛溢出，展現出「洋流」的強大魅力。沈伯洋下午3時20分抵達台中市元保宮，在他抵達前，廟埕便已聚集數百位支持者熱情等候。現場隨處可見洋流飄帶、「洋流」與「純派」、「欣潮」海報，以及何欣純、沈伯洋的競選旗幟；人群中更有一群婆婆媽媽高舉「沈伯洋的媽媽親友團」、「阿母親友團當你的靠山」等手舉牌應援。沈伯洋致詞時強調，台灣的選戰永遠是「決戰中台灣」，也因此民進黨選擇在今日大軍壓境台中，除了下午規劃與沈伯洋、何欣純「黃金大洋流」車掃，晚間更集結北北基桃候選人造勢，總統賴清德也將親臨現場，不難看出綠營翻轉中台灣的決心。車隊於下午3時40分從元保宮出發，沿途前往文心森林公園方向車掃。伴隨車隊前進，支持者的熱情化為震耳欲聾的歡呼聲，現場齊聲高喊「台北的市長沈伯洋、台中的市長何欣純、凍蒜！」等口號；有跑團跟著「洋流號」，也有支持者騎腳踏車跟隨，還有支持者幽默寫著「江啟臣的市長何欣純」，成為街頭吸睛亮點。面對一路簇擁的熱情支持者，車上的麥克風手也不斷提醒機車、車子切勿跟車，現場刑警也下車疏導，呼籲騎士往前行駛、不要停留。眼見人潮不斷湧出的盛況，麥克風手忍不住驚呼，這是「車掃史上最多人」的一次；由於全程喊聲太過賣力，講到一半麥克風甚至一度燒壞，空氣中還瀰漫著一股燒焦味。除了死忠支持者一路追著「洋流號」跑，「洋流」的魅力也意外跨越了年齡層，當車隊行經一所國小附近時，不少學童看到車隊竟興奮地跟著追逐，沈伯洋見狀也展現親和力，熱情地向學童們揮手打招呼，為緊繃的選戰增添了一抹溫馨與活力。由於沿途支持者過於熱情，原定下午5時結束的車掃行程，直接延後超過1小時，晚間6點才抵達終點，沈伯洋下車後馬不停蹄，隨即趕赴南投縣長候選人温世政站台，晚間8時30分才會回到台中，再度與何欣純合體造勢。