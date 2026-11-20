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翡翠水庫光電爭議延燒 蔣辦酸沈伯洋：把「尊重經濟部」硬說成「say no」

細數海報、垃圾車廣播爭議 蔣辦嗆：究竟是誰在抹黑？

民進黨台北市長候選人沈伯洋19日晚間開直播，批評蔣萬安團隊及藍營擅長無中生有、散播謠言，甚至一旦出面解釋，反而會加速謠言擴散。對此，蔣萬安競選辦公室發言人楊沛緰今（20）日反擊，從翡翠水庫光電板爭議、兒虐數據，到東發號「白吃白喝」事件，相關事實都有公文、數據及當事人說法可供查證，反問沈伯洋「究竟是誰無中生有，誰在造謠？」更質疑沈伯洋先前指稱台北市兒虐「六都第一」，至今仍拿不出數據，「造謠這麼大聲，怎麼至今連一句道歉都沒有？」楊沛緰指出，沈伯洋先前指稱台北市兒虐「六都第一」，至今拿不出數據；當時沈伯洋被追問原因分析時，還說「沒有數據」、「只能用猜的」。競辦已提出衛福部統計，逐年說明。「水庫，我們拿公文；兒虐，我們拿數據，沈伯洋如今指控造謠，難道也是用猜的？」楊沛緰接著指出，民進黨市議員許淑華指控蔣萬安在東發號「白吃白喝」，饒河夜市自治會長已出面還原，市長幕僚用餐前就交付2,000元請她代付，自治會人員當晚也主動提出結帳。「沈伯洋這麼在意造謠，要不要先問問自己同黨議員，指控前有沒有求證完全？」楊沛緰進一步指出，「萬安除三害」海報抄襲、垃圾車廣播助選，兩起指控都有人公開道歉，東發號「白吃白喝」也有夜市自治會長出面澄清。「一樁樁指控攤開來看，究竟是誰在抹黑？沈伯洋指控台北兒虐『六都第一』，提不出數據，造謠這麼大聲，怎麼至今連一句道歉都沒有？」