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2026台南資訊月今(20)日在大台南會展中心開幕，以「共創AI新時代」為主題，展期自11月20日至23日，展出AI科技、智慧應用及數位生活創新成果。台南市長黃偉哲出席開幕活動表示，台南積極推動AI科技導入產業及城市治理，透過資訊月促進產官學交流，持續帶動南台灣產業創新發展。黃偉哲提到，台灣資訊產業從早期電腦、網際網路，至今邁入AI時代，面對科技快速變遷，產業應掌握核心優勢與發展定位。他強調，台南已形成「南科半導體製造、沙崙AI研發應用、柳營智慧製造」的布局，期盼透過資訊月展示成果，提供商機拓展、技術交流及學習機會，深化南台灣AI產業鏈結。經發局表示，隨著國家級算力、企業算力及AI研發資源持續匯聚台南，市府將整合算力、研發、人才及產業資源，掌握AI伺服器、散熱、機器人及智慧製造等供應鏈機會，推動在地研發、場域驗證及產業應用。經發局指出，今年資訊月設有政府單位展區、商業創新館、智造未來館、智慧生活館、創新創業館、智慧城市館、教育人才館及美食暨伴手禮區，涵蓋商業數位轉型、智慧製造、創新創業、城市治理及教育人才培育等領域，提供民眾體驗及企業交流平台。南市府主題館則集結經發局、交通局、觀光旅遊局、水利局及研考會參展。經發局展示地方產業創新研發推動計畫(SBIR)數位轉型創新研發成果；交通局呈現AI影像辨識智慧交通管理系統，包括路廊智慧動態號誌及AI智慧動態號誌應用；觀旅局透過抽獎活動、形象影片及數位平台推廣台南觀光；水利局展示雨水下水道缺失影像AI辨識技術；研考會則展出5G AIot智慧水務數位雙生系統、文化內容生成平台及一站式整合服務平台智慧客服，呈現AI技術在南市政服務各領域的應用成果。