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用，打造3至18歲完整閱讀學習歷程。（圖／高市府教育局提供）

高市府教育局今（20）日於曹公國小舉辦「高雄市四大閱讀網站推廣記者會」，整合「幼愛閱」、「喜閱網」、「愛閱網」與「知識海」四大閱讀平臺，串聯幼兒園、國小、國中至高中職各教育階段；並結合六大數位學習資源及AI科技應用，打造3至18歲完整閱讀學習歷程，落實「扎根閱讀力、精進寫作力、強化表達力」教育目標。高市府教育局透過分齡適性的閱讀資源，讓孩子從喜歡閱讀、理解內容，逐步發展思辨與表達能力，更能運用知識解決生活中的問題。幼兒園階段的「幼愛閱」，新版網站融入高雄港灣、燈塔與海洋等在地意象，提供優良書單、繪本導讀、教學分享及智能客服「小丑魚」，透過親師共讀培養幼兒閱讀興趣。國小階段的「喜閱網」已累積800多本優良讀本，透過獨具特色的「十二色標」分級閱讀系統及識字量測驗，讓學生找到適合自己的閱讀起點，享受選書、閱讀及線上闖關的樂趣。國中階段的「愛閱網」融入PISA閱讀素養精神，整合閱讀測驗、學習紀錄及AI客服等功能，並結合高雄在地景點設計閱讀成就，深化學生閱讀理解及思辨能力。高中職階段的「知識海」則整合各校推薦書單、期刊及數位資源，透過英文書籍簡介寫作、跨校閱讀心得投稿等活動，培養學生自主探究與知識應用能力。高市府教育局也同步整合「Hami書城」、「HyRead行動學習」、「國語日報雲閱讀」、「Hahow好學校」、「翰林雲端學院」與「AI LEAD 365」六大數位學習資源，透過OpenID單一簽入，實現「一個帳號、無縫學習」，並結合「班班有大型觸控螢幕、生生用平板」的數位學習環境，提供學生多元且適性的學習管道。教育局長吳立森說，高雄市持續優化四大閱讀平臺，整合多元數位學習資源，透過科技賦能與適性學習，讓每個孩子享受閱讀、樂於思考、勇於表達，讓閱讀成為陪伴孩子一生的力量，打造全齡共讀、智慧學習的閱讀城市。此外，面對AI快速發展的時代，教育局將持續透過數位平臺與多元閱讀資源，鼓勵學生善用科技探索知識、跨域學習。