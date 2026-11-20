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佛州同日處決71歲雙屍案兇手

美國死刑執行再爆爭議！德州當局19日處決一名70歲死囚丹尼斯（Reinaldo Dennes），然而由於遲遲找不到合適的靜脈注射點，整個行刑過程竟長達63分鐘。藥劑注入後，丹尼斯在行刑床上痛苦哀號、飆罵髒話，甚至不斷向神祈求「帶走這份痛苦」，慘烈程度讓在場見證的資深記者直呼「前所未見」。根據《每日郵報》報導，對於死囚的劇烈反應，德州獄政官員事後僅強調一切符合程序，更反過來質疑丹尼斯「可能是在誇大痛苦」。根據《美聯社》死刑觀察記者格拉奇克（Michael Graczyk）的現場目擊描述，丹尼斯於當地時間傍晚6時過後被綁上德州亨茨維爾監獄的行刑床，一開始他還平靜地感謝天父的恩典，並向典獄長示意「開始吧」。然而，執行人員花很多時間都無法正確注射，最終好不容易注射程序成功，丹尼斯的反應瞬間劇變。先是高呼「好痛！快點！」隨即在罵出髒話後不斷哀求，「天父啊，把這份痛苦帶走，讓我走吧...我這麼多年來一直是您的孩子」。緊接著丹尼斯又大喊，「我的右腿痛死了！我覺得這不正常，別讓我這樣受苦」。最終在發出三聲沉重呻吟與八聲漸弱的鼾聲後，丹尼斯於晚間7時08分宣告死亡，距離他被綁上行刑床已整整過去了63分鐘。對此，德州刑事司法部發言人埃爾南德斯（Amanda Hernandez）坦承，執行團隊在多次尋找血管失敗後，最終將兩根注射致命劑量鎮靜劑「戊巴比妥」（pentobarbital）的針頭，分別插入丹尼斯的左腳與左側頸部。但她堅稱此舉完全符合州政府規範，甚至質疑丹尼斯在藥物尚未流入體內、以及沒有插針的部位喊痛，暗示他根本是在「演戲裝痛」，直言「這並非我們第一次遇到死囚立刻喊痛的指控」。丹尼斯原是一名珠寶設計師，1996年1月他與共犯合謀潛入休士頓一棟大樓，槍殺鑽石商雅蘇克斯（Janos Szucs）並洗劫保險箱內約20萬美元的現金與大批鑽石，過程中還開槍射傷大樓保全科普蘭（David Copeland）。科普蘭已於五年前因其他原因過世，其遺孀週四到場見證行刑後感嘆，「等了30年，正義終於獲得伸張」。就在德州行刑前數小時，佛羅里達州也在週四傍晚處決了71歲死囚奧弗頓（Thomas Overton）。奧弗頓於1991年闖入民宅，性侵並勒斃懷胎八月的孕婦麥克艾弗（Susan MacIvor）及其丈夫，該名未出世的男嬰在母親死後約半小時也隨之窒息而亡。警方直到1996年因另一起竊盜案採集到奧弗頓的DNA，才讓這起懸案水落石出。奧弗頓在週四傍晚6時19分接受三種藥物注射後宣告死亡，他在臨終前仍矢口否認犯案，堅稱「我從未殺過任何人」。受害者邁克爾的姊姊莎朗到場見證後表示，看到兇手伏法讓她感到一絲解脫。這是佛州今年執行的第20起死刑，超越去年創下的19起紀錄，佔全美今年迄今39起死刑的一半以上。即將在明年1月卸任的佛州共和黨籍州長德桑蒂斯（Ron DeSantis），近年積極簽署死刑執行令，強調要為苦等數十年的受害者家屬討回公道；佛州預計在12月還將執行另外兩起死刑。然而，德州與佛州接連執行死刑，也讓美國注射死刑的安全性再度受到嚴厲檢視。今年9月，田納西州在處決女死囚派克（Christa Pike）時就曾發生嚴重失誤，當時使用的正是與德州相同的「戊巴比妥」；派克的律師指出，藥物當時未能正確進入血管，反而積聚在她的手臂組織中，導致她手臂嚴重灼傷起水泡並奇蹟生還。如今德州再度傳出長達一小時的痛苦行刑過程，勢必將為美國死刑存廢與執行方式掀起新一波討論。