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美麗島電子報董事長吳子嘉日前才被檢方約談，因捲入民進黨新竹縣長候選人不實文宣案，今（20）日吳子嘉突發聲明表示，新竹縣警方在下午突然把國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩競辦同仁帶走，讓他氣得痛批司法粗暴介選。徐欣瑩晚間8點半赴警局抗議。傳出該案與選舉不實言論有關，新竹縣警方在追查時，循線找到這名年約30歲的女子，因此下午前往住家將人帶走釐清案情。經查，才發現該名女子是徐欣瑩競辦同仁人，對此，新竹地檢署表示，目前仍在偵辦中，相關案情暫時不變對外說明。