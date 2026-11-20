美麗島電子報董事長吳子嘉日前才被檢方約談，因捲入民進黨新竹縣長候選人不實文宣案，今（20）日吳子嘉突發聲明表示，新竹縣警方在下午突然把國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩競辦同仁帶走，讓他氣得痛批司法粗暴介選。徐欣瑩晚間8點半赴警局抗議。 我是廣告 請繼續往下閱讀 傳出該案與選舉不實言論有關，新竹縣警方在追查時，循線找到這名年約30歲的女子，因此下午前往住家將人帶走釐清案情。經查，才發現該名女子是徐欣瑩競辦同仁人，對此，新竹地檢署表示，目前仍在偵辦中，相關案情暫時不變對外說明。 更多「縣市長選情」相關新聞。 相關新聞 徐欣瑩祭重量級助攻！「萬事安欣」巨幅看板亮相 蔣萬安親祝必勝解決新竹塞車！徐欣瑩推16大交通建設、AI治理 拚尖峰通勤省20%打地鼠、跑酷看政績！竹北教授自創「遊戲大廳」力挺徐欣瑩盧秀燕站台徐欣瑩！喊新竹不能選錯人：縣長要懂科技 陳韻年編輯記者「先做人再做記者」是踏入記者這行前，對自己的期許也是目標，直至今日，這初衷從未改變。過去在《民視新聞》服務，主跑財經傳統產業線，後轉戰政治線，主要負責國民黨線、支援立法院採訪工作。曾獲《2019 文創產業...作品集 吳子嘉徐欣瑩美麗島電子報民進黨國民黨