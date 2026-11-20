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▲孩童走進「國泰健康園區」，化身小小健康探索家，擔任「健康管理師」、「醫護人員」及「護理師」。 （圖／國泰金控提供）

▲孩童在「健康管理中心」中，透過操作健檢儀器，體驗模擬心臟超音波檢查，並學習判讀健康數據，了解定期健康檢查與及早掌握健康狀況的重要性。（圖／國泰金控提供）

▲孩童於「外科手術室」，在專業人員引導下，並透過心臟、肝臟器官移植等模擬手術，體驗醫療團隊分工協作、共同救治病患的過程，理解醫護人員在分秒必爭中，肩負治病救人的使命。（圖／國泰金提供）

▲孩童在「產後護理之家」中，學習幫寶寶換衣服等照護小生命任務。（圖／國泰金控提供）

秉持「BETTER TOGETHER 共創更好」的品牌精神，國泰金控長期推動Wellness全齡健康理念，針對不同人生階段並整合集團資源，提供涵蓋健康促進、日常管理到保險保障的全方位支持。為讓全齡健康理念向下扎根，並將健康教育延伸至兒童成長階段，國泰金攜手國際兒童職業體驗樂園KidZania，打造「國泰健康園區」，將於11月24日正式揭幕。「國泰健康園區」將健康理念融入兒童教育與職業探索，串聯健康管理、保險保障、醫療任務及新生兒照護4面向，設置「健康管理中心」、「醫院」及「產後護理之家」3大擬真職業體驗場域。孩童走進園區，化身小小健康探索家，擔任「健康管理師」、「醫護人員」及「護理師」，從操作健檢儀器、搭乘救護車展開緊急救援、體驗模擬手術，到為新生兒洗澡、餵奶，透過高度還原的場景、沉浸式職業體驗與獎勵機制，在「玩中學」的過程中，認識不同職業的工作內容與專業分工，啟發職業探索興趣，建立正確的健康管理觀念。孩童在「健康管理中心」中，透過操作健檢儀器，體驗模擬心臟超音波檢查，並學習判讀健康數據，了解定期健康檢查與及早掌握健康狀況的重要性；並可運用「KidZos」貨幣，模擬投保外溢健康保險，搭配運動挑戰，串聯健康檢查、規律運動及保險體驗，理解事前主動健康管理與藉由保險分擔風險的重要性。孩童走進「醫院」中的「急診室」，透過救護車出勤、確認患者意識及搶救傷者等任務，認識緊急救援流程。「外科手術室」則安排孩童換上專業手術衣，在專業人員引導下，認識助理醫師、麻醉醫師、手術護理師及儀器分析師等角色，並透過心臟、肝臟器官移植等模擬手術，體驗醫療團隊分工協作、共同救治病患的過程，理解醫護人員在分秒必爭中，肩負治病救人的使命。在「產後護理之家」中，孩童學習觀察新生兒健康狀況，並透過抱寶寶、協助洗澡、換尿布、餵奶、拍嗝與安撫入睡等照護任務，體驗新生兒護理師的日常工作，讓孩童理解醫護人員細心守護新生命的專業與辛勞，學習以耐心與責任感照顧他人。孩童在KidZania完成職業體驗任務，可獲得KidZania全球通用的「KidZos」貨幣，不同攻略玩法，還可額外獲得更多「KidZos」；在「健康管理中心」完成健檢後，還可參與模擬投保外溢健康保險及運動挑戰，完成任務即可獲得「KidZos」回饋，並享「消防員」及「觀光巴士」等熱門付費體驗項目優惠。國泰金持續推動全齡健康，從「國泰金控健康走」、「國泰步步攻億走」等健康促進活動，到「FitBack健康吧」等數位健康管理工具，鼓勵民眾將健康行動融入日常生活。此次攜手KidZania打造「國泰健康園區」，以「健康從小扎根」為理念，結合國泰健康照護與保險保障專業，將抽象的健康知識轉化為具體的職業體驗，讓孩子在探索中學習照顧自己、關懷他人，並理解各種健康職業角色被賦予的使命。國泰金控期盼透過跨領域合作，將健康教育延伸至下一代，讓健康意識伴隨孩子成長，共創更健康的未來。