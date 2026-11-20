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屏東縣政府積極扎根科技教育，攜手屏東科技大學及縣內4所自造教育及科技中心推動無人機師資培訓與競賽，首屆「2026屏東縣無人機競賽」今（20）日起連續兩天在南州國中體育館登場，吸引全縣國中小及高中職37校、549隊參賽，展現學子科技實作與跨域學習成果。教育處表示，為落實科技教育普及、跨域創新及產學鏈結，活動採「競賽為主、培訓為輔」模式，前期透過種子師資研習提升教師指導能力，帶動學生踴躍參與。其中國小及國中組共34校、485隊，高中職組則有3校、64隊參賽，展現科技教育向下扎根的成果。本次競賽規劃無人機穿環任務、虛擬飛行技能挑戰、無人機足球及程控任務4大項目，其中穿環賽229隊報名最踴躍，虛擬飛行190隊、無人機足球65隊及程控任務59隊。選手透過飛行操作、程式控制及團隊協作，展現平日訓練成果。縣府表示，無人機結合程式設計、機械動力、感測控制等多元科技，未來將持續整合大專院校及科技中心資源，拓展學習場域，培養學生科技素養與創新能力，讓屏東學子迎向科技新浪潮。