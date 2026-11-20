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▲林千又發文抱怨日本全新的退稅制度，認為步驟太繁瑣了。（圖／翻攝自IG@cocomademedomydream）

日本退稅新制本月正式上線，不同於過往可以即刻退稅的方式，現在當地都幾乎都變成事後退稅，旅客需要自行到機場掃描護照，或是另外下載APP才能夠拿回稅金，步驟非常複雜讓許多人乾脆就不退稅了。繁瑣的退稅流程也惹惱了女星林千又，她發文抱怨店家解釋得不清不楚，步驟又非常麻煩，「超級無敵麻煩！」林千又在IG限時動態抱怨日本退稅制度，因為當地工作的人逐年減少，使得勞動力不足，所以現在的日本需要靠觀光業來賺錢，然而現在的退稅制度不僅步驟超複雜，商家的店員也似乎不是很想幫觀光客解決退稅問題。她接著抱怨，認為許多店家結完帳後，就隨便給旅客一張說明書，讓大家回飯店之後自己註冊慢慢弄，不僅如此，日本店家的店員通常都不會講英文，讓她相當無言，「我以為英文是國際第一語言，而且日本到處都是白人，但他們都沒有要學。」雖然抱怨日本退稅制度現在變得很麻煩，不過林千又最後依然表示「還是很喜歡日本」，可以看見她對去日本購物、消費的熱情沒有任何減少。