我是廣告 請繼續往下閱讀

侯友宜笑喊誤以為選總統 盧秀燕批綠委缺席投票

選戰進入最後白熱化階段，國民黨台中市長候選人江啟臣今（20）日晚間回到山城本命區，舉行「齊聚山城、眾志成臣」大型造勢晚會。到場助陣的新北市長侯友宜笑稱，「新北女婿」竟有海外助選團跨海相挺，根本是總統級規格；台中市長盧秀燕則砲火全開，盛讚江啟臣放下選務趕回立院支持普發2萬元，反批民進黨只是不願人情被國民黨拿去，更痛批國防部編預算買一瓶礦泉水要120元，與其讓錢被政府A走，「不如我們自己花，還有留一半給賴清德用」。江啟臣今晚在山城本命區舉辦造勢晚會，儘管開場不久便飄起雨勢，現場支持者熱情依舊不減，紛紛穿上雨衣力挺到底。江啟臣在致詞時向鄉親感性喊話，表示自己從山城出發，15年前首度競選時唱著〈回鄉的我〉，這些年走得越遠、看得越多，越清楚台中的潛力所在，未來他將帶領團隊突破困難與挑戰，翻轉台中成為智慧城市，懇請市民支持他接棒台中、守護台中。同場助講的國民黨立委楊瓊瓔也將矛頭指向對手民進黨台中市長候選人何欣純，直言「同樣是立委，今天有人在遊街、江啟臣卻坐在立法院審法案與預算」，藉此凸顯江啟臣心繫民生法案。新北市長侯友宜上台致詞時，感性感謝台中鄉親疼惜「新北女婿」，不忘拜託民眾支持國民黨新北市長候選人李四川。當看到台下群眾裡竟然出現海外助選團時，忍不住笑稱誤以為這次是在選總統，還不忘順勢招手喊話「也來我們新北，幫李四川助選一下」，逗得現場群眾哈哈大笑。隨後登場的台中市長盧秀燕則聚焦立法院普發現金攻防，盛讚江啟臣今日特別北上趕赴立法院，投票支持普發2萬元。她指出，去年江啟臣等人提案普發1萬元，今年中央超徵的稅收比去年多出一倍，人民本就應該領2萬元才對，民進黨卻全面反對，甚至要求黨籍立委不得出席支持；江啟臣犧牲寶貴的競選時間力挺民生法案，對手卻未進立法院投票，根本沒有為人民做事。盧秀燕更語氣強硬地批評，這種過去曾說當選會普發現金、如今連進立法院投票都不敢違抗黨意的人，市民還要寄望發現金嗎？她直言，綠營反對普發2萬元的原因，只是不願人情被國民黨拿走，好的法案應該朝野共同支持，而不是讓錢被政府消耗，並舉例稱國防部編列預算買一瓶礦泉水竟要花120元，與其讓政府拿去亂花，「不如我們自己花，還留一半給賴清德用」。盧秀燕最後也帶頭高喊「中央和人民一人一半，感情卡袂散」、「AI紅利全民共享」，呼籲鄉親唯一支持國民黨候選人。