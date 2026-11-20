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▲「LETTER 寄語系列擴香瓶」半透明黑瓶透出微光，復古織帶為俐落線條增添了些許柔軟。（圖／COCODOR提供）

▲「木球車用擴香雙入禮盒」，以圓潤木球散發香氣，同時也是深具巧思的質感擺飾。（圖／COCODOR提供）

韓國時尚香氛品牌 COCODOR 將舉辦難得的限時快閃特賣會，11月24日至12月3日在統一時代百貨台北店B2、捷運市政府站2號出口連通道登場。從人氣經典擴香、2026聖誕新品、IP 特別款，以及全新改版換上新裝的香氛系列，從韓國直送現場，指定商品最低37折起。單筆消費不限金額，送精美好禮；滿$999 送香氛氛噴霧、滿$1,599 送擴香瓶，送完為止。今年全新推出的的「聖誕樂園擴香瓶」把巧思放在瓶口，插上立體聖誕樹擴香棒，一瓶 200 ml 的「冬季假期」或「林間木屋」，足為節慶餐桌添上令人驚豔的風景。「聖誕樂園雙入禮盒」則把拆禮物的樂趣藏進紅金色旋轉木馬包裝：一瓶頂著聖誕樹，另一瓶圍上迷你圍巾、搭配紅松果實裝飾，更加喜氣。「經典 MINI 燦金限定版」宛如迷你香氛選輯，盒內三只50ml 小瓶各有特色：「林間木屋」是沉靜木質香，「香草檀香」則在木香裡添了一點香草的溫甜，「鬱金香花園」則是優雅迷人的花香調。「LETTER 寄語系列擴香瓶」半透明黑瓶透出微光，復古織帶為俐落線條增添了些許柔軟，500 ml 瓶身和畫冊並排，自有韓系文青氣息。同樣採用500 mL 半透明黑瓶的 「GRANDE 臻藏系列擴香瓶」搭配深黑色質感瓶標，宛如室內空間藝術擺飾，也呼應韓國質量兼具的最新居家用香潮流趨勢。車用擴香與織品香氛，這次COCODOR 改版升級推出GRANDE 臻藏系列擴香瓶、LETTER 寄語系列擴香瓶，也從瓶標與外盒著手，為木球車用擴香禮盒、織品香氛噴霧換上新裝，讓喜歡的香氣可以跟著出門。此外，在韓國Kakko 送禮平台人氣第1 名商品、COCODOR 台灣11 月甫上架的「室內除臭香氛膏」也在這次特賣會的陣容中，充滿時尚感的外型設計，讓人愛不釋手。