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家長怒喊「應延考一週」 要求清查去年成績

韓國2027學年度「大學修學能力試驗」（簡稱修能，相當於台灣的學測）才剛落幕，考場內外卻因層出不窮的高科技作弊案陷入前所未有的信任危機。繼日前國家資格考試接連爆出考生利用微型攝影機與人工智慧（AI）集體舞弊後，本屆修能再度查獲多達111起電子作弊案件；再加上政府在考前一天才倉促修改考場規定，引發韓國考生與家長強烈不滿，怒批「不知道還能不能相信修能是公平的考試」。根據《韓聯社》報導，20日於首爾世宗大學會議中心舉行的升學說明會現場，往年考生與家長最關心的無非是各科難易度與落點分析，今年卻瀰漫著對考試公平性的質疑，以及對政府應對失當的不滿。18歲高三女考生李某受訪時忍不住嘆氣，「聽說這次被抓到的就超過100人，那沒被抓到的還不知道有多少？我現在真的不知道還能不能相信修能是一場公平的考試」。她無奈表示，考前一天規則突然大改，光是要重新確認哪些文具能帶、哪些不能帶就忙得焦頭爛額，甚至急到差點落淚，「苦讀一年就為了這一天，沒想到直到考前最後一刻還得為防弊規定提心吊膽，實在太荒謬了」。家有高三兒子的48歲家長朴勝久（音譯）也痛批，孩子直到考前一天還在反覆確認耳塞、毛毯與水壺的規定，害他得不斷上網查新聞，「連最後衝刺複習的時間都不夠用了，政府卻讓孩子為隨身物品分心，這從一開始就錯了！」他質疑，加強防弊雖能理解，但為何拖到考前一天才倉促上路，害得原本就高度緊張的考生與家長深怕誤觸規定而遭扣分。甚至有家長認為，在防弊措施尚未周全前，政府就應該果斷延後考試。陪著女兒重考的51歲家長鄭秀賢（音譯）指出，過去在學校平時考與在校成績評量中，學生用AI作弊早已司空見慣，「如果沒做好防弊準備，哪怕延後一週舉行修能也應該去做」。鄭秀賢更提及前一天剛傳出輕生身亡、捲入作弊疑雲的法學適性測驗（LEET）滿分得主李鎮宇（32歲），激動表示，「我女兒去年沒考上理想大學，而那個人卻可能是靠作弊考進首爾大學牙醫系的！政府應該把去年的修能全部重查一遍！」不少家長也對考場監考能力打上問號。一名家長直言，針孔攝影機如此微小，區區幾名監考人員根本難以逐一察覺，聽到官方公布抓到100多起違規反而讓人更加不安；她甚至懷疑，今年修能缺考人數較去年大幅增加，或許正是因為政府加強取締，讓部分原本打算作弊的人乾脆不敢來應考。網路上的質疑聲浪同樣沸騰。韓國教育課程評價院官網湧入大量留言，批評各考場對智慧眼鏡等設備的檢查標準不一；升學論壇上也有考生抱怨，社會／科學探究科目開考前因金屬探測器安檢耗費過多時間，導致無法專心應試，還有人檢舉鄰座考生私藏無線耳機，對監考人員的調查結果難以信服。韓國總統李在明今日也在首席輔佐官會議上指示相關當局，即便考試已結束，仍須在與AI企業的合作基礎上，徹底追蹤並調查所有疑似利用AI作弊的案例，並嚴格追究法律責任。