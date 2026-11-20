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▲賴瑞隆車隊從鄉村聚落走進熱鬧街市，有人雙手舉起支持者自發設計的「隆雄賀」海報。有人一見車隊靠近，就跳起來揮手。還有不少人把雙手高舉過頭、彎成大愛心，隔著一段距離也看得清楚。（圖／翻攝畫面）

選戰倒數8天，高雄市長候選人賴瑞隆「隆捲風號」鐵人車掃不停歇！今（20）日下午，賴瑞隆分別與市議員黃明太、市議員候選人陳琳潔從田寮、阿蓮出發，再與市議員黃秋媖、林志誠及市議員候選人蔡秉璁會合車掃岡山、燕巢。沿途愈來愈多年輕人自發應援，高舉海報、跳著揮手、比出大愛心。也有鄉親在路旁排排站，賴瑞隆一個接一個比讚回應，宛如街頭「比讚接力賽」。車隊從鄉村聚落走進熱鬧街市，年輕人的應援格外搶眼。有人雙手舉起支持者自發設計的「隆雄賀」海報。有人一見車隊靠近，就跳起來揮手。還有不少人把雙手高舉過頭、彎成大愛心，隔著一段距離也看得清楚。路上眾多機車騎士熱情招手，展現出高雄人的熱情。最吸睛的一幕出現在路旁。鄉親排成一列，車隊經過第一人，對方豎起大拇指，賴瑞隆也比讚回禮。車子往前，下一位鄉親接著伸出大拇指，他也跟著轉向，逐一回應。車隊一路向前，一個讚接著一個讚，從隊伍前頭一路接到後頭。車隊行經阿蓮時，賴瑞隆一行到土庫北極殿參香，廟方送上肉包、粽子，祝福「包中」。賴瑞隆表示，天氣轉涼，站在車上沿路向大家揮手，看到鄉親這麼熱情地回應，心裡也暖了起來。競總表示，「隆捲風號」自11月15日啟動以來，從山城跑到海線，足跡橫跨大高雄南北。今晚7時，賴瑞隆在立委李昆澤及議長康裕成、市議員何權峰、鄭孟洳、張博洋的陪同下在三民區，展開六天來的第11場車掃。明（21）日上午11時，車隊將接續走訪鼓山、鹽埕，詳細路線請見官方社群圖卡。