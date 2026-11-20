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夏莉絲虐童案調解恐生變 家長當眾下跪哭求蔣萬安

蔣萬安急扶家長承諾協助 徐巧芯：業者不來是他的事

九合一選舉倒數8天，台北市長蔣萬安今（20）日晚間首度與妻子石舫亘合體，前往士林承德公園發放「光榮台北」明信片，現場湧入大批支持者，氣氛相當熱烈。不料，活動進行到一半，突然有夏莉絲國際幼兒園疑似虐童案的家長，手持「拒絕延期夏莉絲調解會議」標語現身，當場向蔣萬安下跪陳情，哭喊「半年了！拜託市長救孩子！」突如其來的場面讓活動一度中斷。蔣萬安見狀立即上前攙扶、安撫家長情緒，並承諾市府將依法全力協助，「絕對不會讓他們逃避法律責任」。蔣萬安今晚7時許與石舫亘前往士林承德公園，向民眾發放「光榮台北」明信片，現場排隊人潮幾乎繞了公園一圈，支持者不斷高喊「蔣萬安凍蒜」，甚至有人因近期光電板爭議，喊出「拒喝光電水！票投蔣萬安」，現場氣氛熱絡。然而，過程中，排隊人潮中突然出現4名夏莉絲幼兒園案家長，手持陳情標語，高喊「市長凍蒜！救孩子！」隨後情緒激動地跪在蔣萬安面前，懇求市府不要讓調解會議一再拖延。有家長當場落淚，哽咽表示，事件發生至今已經快半年，孩子受到的傷害仍未獲得應有的交代，「請幫幫我們，市長，不要讓法務局延遲調解會議」、「半年了！拜託市長！」更有家長解釋，「市長，我們不是故意，我們希望能夠得到協助，法務局這樣不行，會拖好幾個月」，希望市府能正視家長的訴求。面對家長突然下跪陳情，蔣萬安隨即上前將人扶起，並耐心傾聽訴求，現場的國民黨立委徐巧芯、台北市議員張斯綱也趕緊加入安撫行列。蔣萬安向家長強調，市府一定會依法全力協助處理，並承諾「我們一定會幫忙你們來爭取權益，絕對不會讓他們逃避法律責任」，希望家長能夠放心。一旁的徐巧芯則表示，即使業者拒絕出席調解，也不代表相關程序就必須停擺，「業者如果不來還是照原本的方式，他不來是他的事，我們該做的事情還是要做」。張斯綱也向家長表示，「沒問題，我們在議會會講」，允諾協助反映訴求。面對蔣萬安及民意代表的回應，家長一度情緒潰堤，不斷哭著道謝。蔣萬安也再次重申，相關案件將依法處理，絕不容許業者逃避應負的法律責任。