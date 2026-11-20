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▲捷克隊捕手布貝尼克（Matous Bubenik），今日在新莊球場外觀看長輩下棋。（圖／截圖自捷克國家隊官方IG）

2027年第4屆世界12強棒球賽資格賽（WBSC Premier12 Qualifier）將在11月26日於中國中山市點燃戰火，捷克國家隊今（20）日抵達台灣，明（21）日將與中華職棒台鋼雄鷹進行2場交流賽，為即將到來的國際賽做最後備戰。有趣的是，捷克隊社群小編此次也隨隊來台，除了發布訓練畫面，也記錄選手在台的生活花絮，捕手布貝尼克（Matous Bubenik）下午被捕捉到在新莊球場外觀看公園長輩下棋，引發社群高度討論。為備戰即將到來的12強資格賽，捷克隊今日抵達台灣，馬不停蹄前往新莊球場進行訓練，明日起將與台鋼雄鷹進行2場熱身賽。捷克隊社群平常就會記錄國家隊生活與訓練日常，此次再度來台，小編當然不會錯過選手在台的生活花絮，馬上發出一張捕手布貝尼克在球場外觀看長輩下棋的照片，被網友形容是「觀棋不語真君子」。捷克隊小編進入球場後，也立刻上傳限時動態，開箱「新莊城堡」給捷克球迷看，後續也發布選手在新莊球場練球的影片。捷克隊2024年來台也曾引發風潮，當時投手奇切克（David Křeček）與隊友向路過的民眾借摩托車擺拍、記錄台灣在地元素。捷克隊明、後天下午5點05分將與雄鷹進行2場比賽，後續將飛往中國中山市參加12強資格賽，對手為英國隊、尼加拉瓜隊以及地主中國隊，賽制採單循環進行，前2名將取得明年正賽資格。捷克隊隊史從未參與過12強會內賽，但有2次參與經典賽的紀錄，今年初與中華隊同為C組，預賽吞下4連敗，下屆需要從WBCQ資格賽打起。