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▲童子瑋晚間赴台中與何欣純合體。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.20）

▲沈伯洋拿出母親遺物，是何欣純的競選筆記本。（圖／何欣純YT）

▲蘇巧慧出席晚會，與何欣純合體。（圖／何欣純YT）

今（20）日是選前黃金週，綠營大咖集結台中造勢，民進黨台北市長候選人沈伯洋晚間登場時透露，下午車掃前曾先前往已故母親位於台中太平的故居整理物品，意外在抽屜翻出台中市長候選人何欣純多年前參選立委時的競選筆記本，並感性回憶去年喪母時，何欣純在門前給予擁抱的力量，呼籲選民支持何欣純；新北市長候選人蘇巧慧則說，他們非常努力，會一步一步迎向勝利，「洋流匯聚、欣潮一定贏，2026台灣會贏！」何欣純下午合體沈伯洋在台中市區車隊掃街，吸引滿滿人潮，晚間並在烏日區舉辦「洋流慧聚杰伴童行，迎向欣時代」晚會，包含北北基桃4位候選人沈伯洋、蘇巧慧、童子瑋及黃世杰、 苗栗縣長候選人陳品安、彰化縣長候選人陳素月、民進黨團總召蔡其昌、總統賴清德等人到場助講。晚會7時登場，主持人於8時宣布，現場超過5萬人。沈伯洋致詞時表示，這一次選舉走到現在，大家應該都可以感受到，他們為選舉帶來很多新的盼望、新的文化，且是正面的、只講政策，台灣現在都一直往這個民主的2.0往前進。沈伯洋指出，過去外界談論「雙城論壇」聚焦於台北與中國城市，但他認為應討論雙城的，應是台北、台中、桃園、基隆與高雄等國內城市，大家應該要互相競爭與合作；他舉例，台北與台中有更多能加一起，「台北的AI加上台中的無人機」、「台北的新創結合台中的廠房」，以及「台北的國際旅客串聯台中的審計新村並延伸至山線與海線」，而這才是城市之間的合作。話鋒一轉，沈伯洋也透露，在台中車掃前的私人行程。他表示，先前往廟宇祭拜已故的母親，隨後回到母親生前居住位於台中太平的故居稍作整理，由於過去一年過於忙碌，沒時間整理，今日拉開抽屜時，竟在最上方發現一本何欣純上上屆參選立法委員時的競選筆記本，且當時何欣純的號次同樣也是1號。沈伯洋回憶，母親生前非常關心政治，雖然一度擔心他從政會遭致負面攻擊，但始終默默支持；而何欣純的一位辦公室主任就住在母親家斜對面，因此一家人長期受到何欣純的照顧，「因為我媽很喜歡欣純姐」。沈伯洋透露，去年接獲媽媽離開的消息時，他從台北一路哭著開車南下，抵達家門口時，何欣純早已站在門前等候，什麼話也沒說便給了他一個大大的擁抱，那一刻感受到「被接住了」，這份力量也支撐著他到現在，更肯定他今天出來參選、肯定他要走民主這條路。「洋流慧聚，欣潮一定贏好不好！」蘇巧慧表示，現在不停在電視、社群網路上，聽到好多好多的「洋流慧聚」、「杰伴童行」，這代表的是，一個新的時代要從這裡開始，選舉民主社會的常態，終於回到了正軌，「我們談城市的願景、談城市希望，我們把候選人過去的成績與政績，一一地攤在你的面前，讓你檢驗！甚至追溯到學生時期」。蘇巧慧提到，看得出來，站在你眼前的候選人，其實不需要什麼人設，沒有什麼人設是公關公司、廣告公司，或者是甚至媒體幕僚能操作得了，因為一切都一點一滴地累積在大家面前；他呼籲，把雙方候選人放一起比較，就能很快做出判斷，就像台中，「何欣純就是我們最好的隊長！」蘇巧慧盛讚何欣純，問政專業、服務努力，何也教導他們非常多，面對艱困局面，他們非常努力，會一步一步迎向勝利，「洋流匯聚、欣潮一定贏，2026台灣會贏！」