韓國年度最大音樂盛典「2026 MAMA AWARDS」，今（20）、明日在日本大阪京瓷巨蛋（KYOCERA DOME OSAKA）舉辦，連續兩天聚集當今最有知名度歌手、團體，接續上台帶來一年一度的特別表演，《NOWNEWS今日新聞》為您準備收看懶人包，2日表演卡司、出席陣容、入圍名單、線上免費看連結一次報您知！
以下是本文重點：
2026 MAMA活動資訊
2026 MAMA直播平台
2026 MAMA主持人
2026 MAMA頒獎嘉賓
2026 MAMA演出陣容
2026 MAMA特別合作舞台
2026 MAMA入圍名單
2026 MAMA活動資訊
地點：大阪京瓷巨蛋
日期：11月20日，14:30紅毯，17:00典禮／11月21日：11:30紅毯，14:00典禮
2026 MAMA直播平台
台灣觀眾：CATCHPLAY TV的TVN頻道收看（需付費）、HBO Max
全球（包括台灣）：Mnet Plus全球免費直播（無需VPN，高畫質需另付費）
2026 MAMA主持人
紅毯主持：李大輝、崔美娜秀
活動主持：朴寶劍
2026 MAMA頒獎嘉賓
金軟景、金裕貞、金載原、金憓秀、MONIKA、文相敏、李聖經、李星民、李俊昊、李彩玟、張根碩、張恆準、曺柔理、崔代勳、卡尼・迪亞巴特、許南俊、黃旼炫、道枝駿佑、徐仁英、薛仁雅、邕聖祐、劉寅娜、尹敬浩、李多熙、李相二
2026 MAMA演出陣容
Day1：Street World Fighter: Directors’ War、ILLIT、Panic、ALLDAY PROJECT、ALPHA DRIVE ONE、BABYMONSTER、CL、ENHYPEN、Hearts2Hearts、INI、LNGSHOT、MODYSSEY、NCT WISH、RESCENE、TREASURE、TUIDE
Day2：&TEAM、NAYEON（TWICE）、HWASA、IVE、izna、KiiiKiii、KO1KEYZ、LE SSERAFIM、CORTIS、ZEROBASEONE、WOODZ、BIGBANG
2026 MAMA特別合作舞台
Panic＋新世代音樂人
ENHYPEN＋《沙丘3》
CL＋ALLDAY PROJECT
BIGBANG＋《小恐龍多利》
2026 MAMA入圍名單
年度專輯：&TEAM《Mark on Me》、aespa《LEMONADE》、ALPHA DRIVE ONE《EUPHORIA》、ATEEZ《GOLDEN HOUR : Part.5》、BLACKPINK《DEADLINE》、BOYNEXTDOOR《The Action》、BTS《ARIRANG》、CORTIS《GREENGREEN》、ENHYPEN《THE SIN : VANISH》、EXO《REVERXE》、IVE《REVIVE+》、NCT DREAM《Beat It Up》、NCT WISH《Ode to Love》、PLAVE《Caligo Pt.2》、RIIZE《II》、Stray Kids《THIS & THAT》、TWS《NO TRAGEDY》、TOMORROW X TOGETHER《7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns》
最佳男歌手：都敬秀、太陽、泰容、然竣、Young K（DAY6）
最佳女歌手：華莎、IRENE、小娟、太妍、YENA
最佳男團：ATEEZ、BIGBANG、BTS、CORTIS、ENHYPEN、NCT WISH、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER
最佳女團：aespa、BABYMONSTER、BLACKPINK、Hearts2Hearts、ILLIT、IVE、LE SSERAFIM、NMIXX
最佳新人：ALPHA DRIVE ONE、AND2BLE、EVAN、H//PE Princess、hrtz.wav、LNGSHOT、MODYSSEY、OURBIRTHDAY、TUIDE、UNCHILD
最佳個人歌唱表演：華莎〈Good Goodbye〉、IU〈Unknown Planet〉、JENNIE〈Less than a Lover〉、Roy Kim〈No Words Can Say〉、WOODZ〈CINEMA〉
最佳組合歌唱表演：AKMU〈Paradise of Rumors〉、BTS〈SWIM〉、Davichi〈TIME CAPSULE〉、SEVENTEEN DxS〈Blue〉、MAMAMOO〈4 Flowers〉
最佳饒舌嘻哈表演：BIG Naughty〈Nostalgia〉、HAON〈Yarrr〉、NOWIMYOUNG〈KOLOK COLOK〉、TREASURE〈IF I〉、ZICO、Lilas〈DUET〉
最佳合作：aespa〈WDA (Whole Different Animal)〉Feat. G-Dragon、多榮+朴宰範〈FLIRTY〉、LE SSERAFIM〈SPAGHETTI〉Feat. j-hope、LE SSERAFIM＋ILLIT＋KATSEYE〈ICONIC BY MISTAKE〉、朴宰正＋Sullyoon（NMIXX）〈Always〉
最佳原聲帶：金珉碩〈Love Language〉、Migak Boys〈My Flavor〉、成始璄〈Anytime anyhow〉、秀智〈A Day〉、Young K〈Season of Us〉
最佳音樂錄影帶：BIGBANG〈BiiiG〉、BTS〈2.0〉、華莎〈Good Goodbye〉、i-dle〈Mono〉Feat. skaiwater、MEOVV〈DDI RO RI〉
最佳樂團表演：Silica Gel〈BIG VOID〉、JANNABI〈Just Kids〉、LUCY〈All Ages〉、QWER〈CEREMONY〉、Xdinary Heroes〈Voyager〉
最佳編舞：ATEEZ〈BAD〉、CORTIS〈REDRED〉、ILLIT〈It's Me〉、IVE〈BANG BANG〉、YENA〈Catch Catch〉
最佳男子舞蹈表演：溫流〈TOUGH LOVE〉、泰民〈FLOAT〉、太陽〈LIVE FAST DIE SLOW〉、泰容〈WYLD〉、然竣〈Ice Cream〉
最佳女子舞蹈表演：BIBI〈BUMPA〉、多榮〈What's a girl to do〉、小娟〈I'm gonna TOESA〉、YENA〈Catch Catch〉、YUNA〈Ice Cream〉
最佳男團舞蹈表演：ATEEZ〈BAD〉、BIGBANG〈BiiiG〉、BOYNEXTDOOR〈Hollywood Action〉、CORTIS〈REDRED〉、RIIZE〈Do your dance〉、Stray Kids〈THIS & THAT〉、TWS〈OVERDRIVE〉、ZEROBASEONE〈TOP 5〉
最佳女團舞蹈表演：aespa〈LEMONADE〉、Hearts2Hearts〈RUDE!〉、I.O.I〈Suddenly〉、ILLIT〈It's Me〉、IVE〈BANG BANG〉、KiiiKiii〈404 (New Era)〉、LE SSERAFIM〈SPAGHETTI〉Feat. j-hope、NMIXX〈Blue Valentine〉
我是廣告 請繼續往下閱讀
2026 MAMA活動資訊
2026 MAMA直播平台
2026 MAMA主持人
2026 MAMA頒獎嘉賓
2026 MAMA演出陣容
2026 MAMA特別合作舞台
2026 MAMA入圍名單
2026 MAMA活動資訊
地點：大阪京瓷巨蛋
日期：11月20日，14:30紅毯，17:00典禮／11月21日：11:30紅毯，14:00典禮
2026 MAMA直播平台
台灣觀眾：CATCHPLAY TV的TVN頻道收看（需付費）、HBO Max
全球（包括台灣）：Mnet Plus全球免費直播（無需VPN，高畫質需另付費）
2026 MAMA主持人
紅毯主持：李大輝、崔美娜秀
活動主持：朴寶劍
金軟景、金裕貞、金載原、金憓秀、MONIKA、文相敏、李聖經、李星民、李俊昊、李彩玟、張根碩、張恆準、曺柔理、崔代勳、卡尼・迪亞巴特、許南俊、黃旼炫、道枝駿佑、徐仁英、薛仁雅、邕聖祐、劉寅娜、尹敬浩、李多熙、李相二
2026 MAMA演出陣容
Day1：Street World Fighter: Directors’ War、ILLIT、Panic、ALLDAY PROJECT、ALPHA DRIVE ONE、BABYMONSTER、CL、ENHYPEN、Hearts2Hearts、INI、LNGSHOT、MODYSSEY、NCT WISH、RESCENE、TREASURE、TUIDE
Day2：&TEAM、NAYEON（TWICE）、HWASA、IVE、izna、KiiiKiii、KO1KEYZ、LE SSERAFIM、CORTIS、ZEROBASEONE、WOODZ、BIGBANG
Panic＋新世代音樂人
ENHYPEN＋《沙丘3》
CL＋ALLDAY PROJECT
BIGBANG＋《小恐龍多利》
2026 MAMA入圍名單
年度專輯：&TEAM《Mark on Me》、aespa《LEMONADE》、ALPHA DRIVE ONE《EUPHORIA》、ATEEZ《GOLDEN HOUR : Part.5》、BLACKPINK《DEADLINE》、BOYNEXTDOOR《The Action》、BTS《ARIRANG》、CORTIS《GREENGREEN》、ENHYPEN《THE SIN : VANISH》、EXO《REVERXE》、IVE《REVIVE+》、NCT DREAM《Beat It Up》、NCT WISH《Ode to Love》、PLAVE《Caligo Pt.2》、RIIZE《II》、Stray Kids《THIS & THAT》、TWS《NO TRAGEDY》、TOMORROW X TOGETHER《7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns》
最佳男歌手：都敬秀、太陽、泰容、然竣、Young K（DAY6）
最佳女歌手：華莎、IRENE、小娟、太妍、YENA
最佳男團：ATEEZ、BIGBANG、BTS、CORTIS、ENHYPEN、NCT WISH、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER
最佳女團：aespa、BABYMONSTER、BLACKPINK、Hearts2Hearts、ILLIT、IVE、LE SSERAFIM、NMIXX
最佳新人：ALPHA DRIVE ONE、AND2BLE、EVAN、H//PE Princess、hrtz.wav、LNGSHOT、MODYSSEY、OURBIRTHDAY、TUIDE、UNCHILD
最佳個人歌唱表演：華莎〈Good Goodbye〉、IU〈Unknown Planet〉、JENNIE〈Less than a Lover〉、Roy Kim〈No Words Can Say〉、WOODZ〈CINEMA〉
最佳組合歌唱表演：AKMU〈Paradise of Rumors〉、BTS〈SWIM〉、Davichi〈TIME CAPSULE〉、SEVENTEEN DxS〈Blue〉、MAMAMOO〈4 Flowers〉
最佳饒舌嘻哈表演：BIG Naughty〈Nostalgia〉、HAON〈Yarrr〉、NOWIMYOUNG〈KOLOK COLOK〉、TREASURE〈IF I〉、ZICO、Lilas〈DUET〉
最佳合作：aespa〈WDA (Whole Different Animal)〉Feat. G-Dragon、多榮+朴宰範〈FLIRTY〉、LE SSERAFIM〈SPAGHETTI〉Feat. j-hope、LE SSERAFIM＋ILLIT＋KATSEYE〈ICONIC BY MISTAKE〉、朴宰正＋Sullyoon（NMIXX）〈Always〉
最佳原聲帶：金珉碩〈Love Language〉、Migak Boys〈My Flavor〉、成始璄〈Anytime anyhow〉、秀智〈A Day〉、Young K〈Season of Us〉
最佳音樂錄影帶：BIGBANG〈BiiiG〉、BTS〈2.0〉、華莎〈Good Goodbye〉、i-dle〈Mono〉Feat. skaiwater、MEOVV〈DDI RO RI〉
最佳樂團表演：Silica Gel〈BIG VOID〉、JANNABI〈Just Kids〉、LUCY〈All Ages〉、QWER〈CEREMONY〉、Xdinary Heroes〈Voyager〉
最佳編舞：ATEEZ〈BAD〉、CORTIS〈REDRED〉、ILLIT〈It's Me〉、IVE〈BANG BANG〉、YENA〈Catch Catch〉
最佳男子舞蹈表演：溫流〈TOUGH LOVE〉、泰民〈FLOAT〉、太陽〈LIVE FAST DIE SLOW〉、泰容〈WYLD〉、然竣〈Ice Cream〉
最佳女子舞蹈表演：BIBI〈BUMPA〉、多榮〈What's a girl to do〉、小娟〈I'm gonna TOESA〉、YENA〈Catch Catch〉、YUNA〈Ice Cream〉
最佳男團舞蹈表演：ATEEZ〈BAD〉、BIGBANG〈BiiiG〉、BOYNEXTDOOR〈Hollywood Action〉、CORTIS〈REDRED〉、RIIZE〈Do your dance〉、Stray Kids〈THIS & THAT〉、TWS〈OVERDRIVE〉、ZEROBASEONE〈TOP 5〉
最佳女團舞蹈表演：aespa〈LEMONADE〉、Hearts2Hearts〈RUDE!〉、I.O.I〈Suddenly〉、ILLIT〈It's Me〉、IVE〈BANG BANG〉、KiiiKiii〈404 (New Era)〉、LE SSERAFIM〈SPAGHETTI〉Feat. j-hope、NMIXX〈Blue Valentine〉