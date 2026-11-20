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年輕女助理突遭帶走 徐欣瑩哽咽：她一定很害怕

工作室多台電腦不翼而飛 徐欣瑩怒控：根本是水門事件

兩通電話說法反覆 徐欣瑩質疑：為何突然不需要律師？

點名賴清德、鄭朝方 徐欣瑩激動喊：要抓就抓我！

九合一選舉倒數8天，美麗島電子報董事長吳子嘉今（20）日爆料，新竹縣檢警下午突然採取行動，帶走新竹縣長候選人徐欣瑩競選辦公室同仁，痛批「司法再次粗暴介選」。對此，徐欣瑩晚間親自出面回應，數度哽咽表示，遭帶走的是一名年僅20多歲、負責設計工作的女性助理，競辦工作室內多台電腦也遭取走，讓她無法接受。徐欣瑩痛批，選前8天竟發生這樣的事情，根本是「台灣民主最醜陋的一面」，更激動喊話，「你們要，就對我徐欣瑩，你們就把我抓走」，當場宣布即刻展開絕食抗議。吳子嘉今日爆料，新竹縣檢警下午突然展開行動，帶走徐欣瑩競辦同仁，質疑司法介入選舉。徐欣瑩競選辦公室隨後緊急發布採訪通知，宣布晚間8時30分前往新竹縣警察局刑事警察大隊抗議，指控司法粗暴介選。徐欣瑩晚間出面說明時表示，自己原本正在跑選舉行程，準備一場大型問政說明會，卻突然接獲消息，得知一名年僅20多歲的女性助理遭警方帶走，讓她相當震驚。她一度哽咽表示，「我都不知道她怎麼被帶走的」，更不知道究竟發生什麼事情。徐欣瑩指出，遭帶走的助理只是一名負責設計工作的年輕女生，擔心對方突然面對警方偵訊，心理會承受極大壓力，因此第一時間就要求律師趕往現場協助，「我擔心她現在一定很害怕」，希望律師能盡快陪在助理身邊，不要讓她獨自面對。除了助理遭警方帶走，徐欣瑩也透露，競選團隊另有一處供同仁工作的工作室，當天有同仁返回辦公室時，竟發現多台電腦不見，讓團隊相當錯愕。當時完全不知道究竟是誰進入工作室，也不清楚電腦為何遭取走，直到後續得知警方行動，才開始懷疑兩件事情有所關聯。徐欣瑩痛批，距離投票僅剩8天，司法單位竟在此時採取行動，讓她質疑是利用司法工具介入選舉，甚至將整起事件比喻為美國「水門事件」。她質疑，競辦多台電腦內存放大量選舉相關資料，司法單位究竟憑什麼取走？更懷疑是否有人企圖藉此掌握對手陣營資訊，甚至進行監控。徐欣瑩強調，台灣自詡為民主國家，不應容許司法成為政治鬥爭的工具。徐欣瑩進一步還原團隊接獲通知的過程。她表示，事發後一名男性助理突然接到自稱新竹縣刑警大隊人員的電話，對方告知女性助理已遭帶走，即將製作筆錄，並表示當事人希望請律師到場。團隊得知後立即著手聯繫律師，沒想到過沒多久，又接獲一通沒有顯示來電號碼的電話，對方卻改口表示，當事人不需要律師，願意自行接受筆錄。對於前後兩通電話的說法不同，徐欣瑩直言相當不解，質疑既然助理有律師需求，為何不是由當事人親自向競辦聯繫？又為何短時間內突然改變決定？徐欣瑩表示，團隊從頭到尾都無法直接掌握助理的狀況，也不知道實際發生什麼事情，讓她更加擔憂助理是否承受壓力，因此堅持要求律師盡速到場了解情況。談到選前突然發生的司法行動，徐欣瑩情緒愈發激動，直指這是台灣民主史上極為醜陋的一幕，認為國家司法機器不應在選舉最後階段，以如此方式對待競選團隊。徐欣瑩更直接點名民進黨、總統賴清德及鄭朝方，要求相關人士及司法單位不要對年輕助理下手。她激動表示，「你們不要對一個無辜的小女生下手。你們要，你們就對我徐欣瑩，你們就把我抓走！」「我從現在開始，絕食抗議！」隨即表示將前往地檢署，以實際行動表達抗議，並帶領團隊離開現場。