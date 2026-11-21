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洛杉磯湖人本季開局勢如破竹，目前以13勝3負的傲人戰績與聖安東尼奧馬刺、費城76人並列全聯盟第一，然而陣容組成卻意外掀起種族話題論戰。ESPN知名球評史密斯（Stephen A. Smith）日前在節目上公開唱衰湖人，直言這支球隊「太白了」，更斷言自麥肯（George Mikan）時代以來從未有過「三名白人球星率隊奪冠」的先例，因此湖人絕對不可能捧起歐布萊恩金盃。面對名嘴的挑釁言論，湖人主力中鋒凱斯勒（Walker Kessler）近日作客播客節目時回應：「我根本不在乎，只要會打球，長什麼樣子一點都不重要。」攤開湖人開季前16場比賽的輪換陣容，全隊上場時間排名前五的球員中就有多達4名白人球員，分別是唐西奇（Luka Doncic，場均36.4分鐘）、里夫斯（Austin Reaves，35.3分鐘）、凱斯勒（30.9分鐘）以及拉拉維亞（Jake LaRavia，28.7分鐘），就連球隊頭號第六人馬穆凱拉什維利（Sandro Mamukelashvili，23.2分鐘）也是白人。如此特殊的陣容結構讓ESPN名嘴史密斯在《First Take》節目上大作文章：「在NBA歷史上，自從喬治麥肯（George Mikan）的年代之後，就從來沒有3個白人傢伙能帶領一支球隊贏得總冠軍，而現在湖人正企圖這麼做……我這輩子從沒見過像他們這樣的陣容配置能奪冠，我也不認為今年會看到。」對此，凱斯勒在作客《Young Man & the Three》播客節目時正面回應了外界的質疑：「大家愛怎麼說就怎麼說吧，老實說，我真的一點都不在乎。我認為無論我們是白人、黑人還是什麼膚色，說到底我們就是在打籃球而已。只要你能在場上打出實力，你長什麼樣子根本無關緊要。」儘管在賭盤賠率上，湖人目前僅排在西區第5、全聯盟奪冠第10熱門，但凱斯勒用場上的統治級表現徹底粉碎質疑。本季他場均繳出14.2分、10.9籃板與2.1阻攻，投籃命中率高達驚人的67%，不僅成為年度最佳防守陣容大熱門，甚至有機會首度叩關全明星賽；在他的禁區威懾下，湖人將對手在籃下的命中率壓制到僅剩42%，團隊防守效率更從上季的泥淖一舉躍升至全聯盟第13名。《The Athletic》湖人隨隊記者沃伊克（Dan Woike）也撰文力挺紫金軍團，認為東契奇領軍的湖人絕對是貨真價實的爭冠勁旅：「開季至今我沒看到任何跡象顯示湖人不能被視為嚴重威脅。只要保持健康，他們擁有真正的MVP候選人、全聯盟最危險的得分二當家、頂級護框中鋒，以及能製造失誤並投進三分球的側翼群。」湖人接下來將在主場迎戰目前1勝13負的沙加緬度國王，力拚繼續穩固聯盟龍頭地位。