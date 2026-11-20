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115學年度HBL高中籃球甲級聯賽男子組16強預賽今（20）日於高雄鳳山體育館正式點燃戰火，首日賽程便高潮迭起、冷門頻傳。尋求衛冕與三連霸的「綠色神盾」松山高中首戰展現恐怖統治力，全場團隊兩分球命中率高達68.8%並轟進10記三分彈，登錄12人全員得分、7人得分上雙，最終以122：59血洗北市成功，用破百火力強勢宣示連霸決心。然而同日賽場也吹起「下剋上」狂潮，兩支從資格賽突圍的勁旅三重商工與基隆商工雙雙掀翻上季八強與四強列強，為新賽季揭開戲劇性序幕。面對同組勁敵北市成功，松山高中開賽便展現衛冕軍氣勢，首節迅速拉開超過20分的領先優勢，全場內線兩分球命中率高達驚人的68.8%，外線同樣火力四射飆進10記三分球。全隊登錄12名球員皆有分數進帳、多達7人得分突破雙位數，先發中鋒賴浚鎰攻下全隊最高18分，隊長陳彥瑜與替補射手各挹注14分居次，終場以63分之差輕鬆收下新賽季首勝。松山高中總教練葉韋喬賽後表示，相較於過去兩個賽季，今年球隊擁有更多可用之兵，球員的個人能力與大賽經驗值也更加成熟，因此如何精準調配戰力成為本季首要課題。葉韋喬特別透露：「賽前我特地向陳日興前輩請教人員調度的原則，他給我的建議是要先找出7名最穩定的核心戰力，無論遇到任何突發狀況，這7人都要有能力解決問題，接著再視戰局發展靈活調配其餘輪換球員。」預賽首日除了松山高中、南湖高中（115：58勝高苑工商）狂轟破百分大勝外，最令全場球迷熱血沸騰的莫過於兩場驚奇逆轉秀。率先登場的三重商工全場團隊投籃命中率雖不到3成且發生23次失誤，但面對失誤多達26次的上季八強東山高中，三重商工靠著嚴密防守緊咬比分，並在第四節將團隊兩分球命中率拉升至57.1%一舉逆轉戰局。終場前13.13秒，東山高中發邊線球發生致命失誤，三重商工箭頭張弘揚眼明手快抄截後直接一條龍快攻雙手暴扣，徹底澆熄對手反撲氣焰，終場三重商工便以60：56演出「下剋上」好戲。此役狂轟全場最高22分、外帶8籃板、3助攻與4抄截的張弘揚賽後興奮直呼：「這是我生涯第一次在HBL聯賽灌籃！當我把球抄掉、看到前面完全沒有防守者時，我就知道是時候可以轟炸籃框了！」三重商工總教練周敬也指出，教練團賽前下足苦工研究東山戰術，上半場成功將對手壓制在僅得29分，才有了下半場翻盤的本錢。隨後壓軸登場的基隆商工同樣不讓三重商工專美於前，這支從資格賽一路殺進16強預賽的球隊，面對上季殿軍能仁家商毫不畏懼。老教頭詹敏邑賽前便評估雙方勝負五五波，開賽祭出半場盯人防守成功壓制能仁最擅長的快攻轉換，下半場球員更進入奔放的「心流」狀態，最終靠著魏楨洋在終場前11.45秒穩健兩罰俱中，以78：75氣走能仁家商，寫下16強預賽首日最震撼的驚奇篇章。115學年度HBL男子組16強預賽 11月20日戰績一覽