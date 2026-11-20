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政治窗口緊縮！納坦雅胡面臨下台、川普期中選舉失利

摩薩德局長罕見赴美密商

中東局勢再度拉響警報！根據美國《CBS News》報導引述知情人士說法，稱美國與以色列正考慮在短期內對伊朗發動新一輪重大軍事打擊。知情人士表示，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府高度關切伊朗正在快速重建彈道飛彈製造能力，且伊朗正在加速將軍事與核子基礎設施轉入地下以躲避空襲。目前以色列國防軍已進入最高防禦戒備狀態，隨時準備應對伊朗的先發制人打擊，並傾向與美軍發動聯合行動。美國與伊朗長達數月的間接談判至今毫無進展，荷姆茲海峽仍處於封鎖與緊張狀態。德黑蘭當局強硬拒絕任何停火或核談判，除非美國先解除對伊朗港口與船隻的海上封鎖，並接受全面停止中東各戰線敵對行動等條件。值得注意的是，這場潛在的軍事行動正值美以兩國領導人的政治敏感期。納坦雅胡領導的執政聯盟在上月底的國會大選中失去多數席次，反對派已獲授權組閣，意味著納坦雅胡的總理大位可能只剩幾週甚至更短的時間。儘管反對派質疑他企圖「藉開戰延續政權」，納坦雅胡近日仍罕見地向政敵進行國安簡報，並呼籲籌組「團結政府」以應對伊朗威脅。另一方面，川普所屬的共和黨在近期的美國期中選舉中吞敗，將於明年1月同時失去參、眾兩院控制權，屆時民主黨在戰爭經費撥款上將擁有更大話語權，且這場戰爭在美國國內極不受歡迎。這使得川普的態度顯得搖擺不定。他本週三才向《福斯新聞》放話「無論如何，我很快就會結束這場戰爭」；但週四接受以色列媒體訪問時卻又改口稱「不急於做出任何決定」，暗示戰局僵持可能拖延至2027年。儘管白宮態度曖昧，美以情報與軍方高層的密集動作卻引人側目。美軍中央司令部（CENTCOM）司令庫珀（Brad Cooper）上將週三親赴以色列國防部，與以軍總參謀長扎米爾（Eyal Zamir）及情報機構「摩薩德」（Mossad）局長戈夫曼（Roman Gofman）舉行聯合局勢評估會議。以色列智庫指出，向來極少出國的戈夫曼上週才剛赴華府與美國中情局（CIA）局長拉特克利夫（John Ratcliffe）密談數日，顯示局勢極為嚴峻。與此同時，波斯灣的零星交火已再度升溫。美軍週二以自衛為由空襲伊朗位於荷姆茲海峽的戰略要地格什姆島（Qeshm Island），以報復伊朗襲擊美軍駐巴林資產；伊朗本週也對科威特發動襲擊。面對美以大軍壓境，伊朗最高領袖穆吉塔巴（Ayatollah Mojtaba Khamenei）近期強硬警告，一旦戰事重啟，「伊朗飛彈將沒有任何地理限制」。伊朗伊斯蘭革命衛隊高層也威脅，若遭新一輪攻擊，報復目標將不再侷限於以色列與波斯灣美軍基地，更將擴大至美軍駐歐洲基地、波斯灣能源基礎設施，甚至全球海底網路電纜。對此報導，納坦雅胡辦公室與以色列軍方均未回應置評請求；白宮與美軍則拒絕就政府的考量發表評論。