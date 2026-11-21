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WNBA印第安納狂熱隊超級巨星克拉克（Caitlin Clark）憑藉一己之力改寫女籃歷史，她與Nike攜手打造的首雙個人簽名戰靴「Nike Caitlin 1」自今年10月1日問世以來，不僅在全球引發搶購狂潮、更直接締造Nike品牌史上規模最龐大的女子簽名鞋首發紀錄。隨著美國黑色星期五（Black Friday）購物季逼近，Nike宣布將於11月24日推出全新冬季配色「Ice Cold」，同時克拉克日前更驚喜展示宛如魔術般的「變色鞋面」黑科技，並證實第2代與第3代簽名鞋皆已同步研發中。這雙球鞋不僅創下多項里程碑，甚至不少NBA球星都愛穿，注定將成為劃時代的神靴。自從與Nike簽下8年2800萬美元天價合約後，克拉克的個人簽名鞋便備受矚目。Nike執行長希爾（Elliott Hill）近日在投資者大會上正式宣布，Caitlin 1不僅是「Nike公司史上規模最大的女子簽名鞋首發」，全球首波更一口氣鋪貨高達5000個零售據點，達到一般Nike籃球簽名鞋平均鋪貨量的兩倍之多，帶動Nike女子籃球簽名鞋業務自2022年至2026年間暴增近500%。10月1日首發的「Caitlin Blue」與黃色「Warning Code」配色在Nike官網上架短短數小時內便宣告秒殺售罄，直接稱霸今年秋季球鞋轉售市場。更驚人的是，Caitlin 1上市還不到兩個月，克拉克本週已在Nike總部正式證實，除了明年賽季中段將換穿的「Caitlin 2」正在緊鑼密鼓開發外，團隊甚至連「Caitlin 3」的設計都已經展開討論。Caitlin 1之所以能掀起現象級熱潮，在於克拉克從兩年前便親自參與每一項細節設計，大膽打破傳統籃球鞋框架。鞋身兩側分別融入代表她名字與背號的「C」與「2」立體紋理，鞋面更印有「從來不是冷門（It was never a long shot）」、「多投三分（Shoot More Threes）」以及「隨時隨地開火（From Anywhere）」等專屬標語；近日克拉克更在社群媒體曝光一雙具備「變色鞋面」黑科技的特殊版本，鞋身能在短時間內變換色彩，令球鞋圈嘆為觀止。緊接著在11月24日（黑色星期五前夕），Nike將推出定價140美元（成人尺碼）的全新「Ice Cold」配色。此配色以潔白鞋身搭配賽車藍（Race Blue）的「CC」專屬標誌與三層Nike Swoosh勾勾，點綴金屬銀與冰藍半透明大底，象徵克拉克在關鍵時刻「血液裡流淌著冰塊」的冷靜殺手本色，並致敬她生涯單場45分、10助攻的聯盟史無前例大號雙十神蹟。除了外觀吸睛，Caitlin 1在實戰配置上也毫無妥協，完全比照頂級旗艦籃球鞋規格打造。鞋面採用全新「Nike Opticast」一體成型鑄造聚氨酯材質，兼顧空氣力學與包覆性；中底配置「Cushlon泡棉」搭配前掌「Air Zoom Turbo」氣墊提供極致回彈反饋，輔以中足抗扭轉穩定片以及「C字型」高抓地力橡膠外底，能完美應付急停跳投與爆發性切入。值得一提的是，Caitlin 1採取全尺碼男女同款（Unisex）規格發售，成人尺碼完整涵蓋男性球友需求，打破性別界線的設計讓這雙鞋在男子籃壇同樣大受歡迎——包括底特律活塞一哥康寧漢（Cade Cunningham）、波士頓塞爾提克後衛懷特（Derrick White）以及夏洛特黃蜂中鋒里德（Naz Reid）等多位NBA球星，本季都已相繼在正式比賽中實著Caitlin 1出賽，印證其頂級實戰性能與跨越性別的巨星影響力。