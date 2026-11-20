大陸冷氣團持續影響台灣，今（20）日北台灣明顯降溫，氣象專家賈新興提醒，今晚至明（21）日清晨是最冷時段，竹苗以北空曠地區不排除跌破11度；周末天氣大致晴朗，但早晚寒冷、日夜溫差超過10度，下周二（24）日鋒面及東北季風接力南下，各地降雨機率再增加。
今晚至明晨最冷！北部低溫恐探11度 周末晴朗日夜溫差大
賈新興指出，這波冷氣團水氣偏少，北部及宜蘭今晚至明晨最有感，台北低溫約13度，竹苗以北空曠地區可能降至11度以下。中南部則要留意輻射冷卻，高雄今晚至周日清晨也有機會降至17.5度。
氣象署預報則表示，明日清晨中部以北及宜花低溫約12至15度，空曠及近山區可能下探10度，南部、台東約17度；白天北部及宜花高溫僅19至20度，其他地區約22至25度。若水氣與溫度條件配合，中部以北海拔3000公尺以上高山仍有零星降雪機會。
周六（21）日水氣逐漸減少，各地多雲到晴，東半部、恆春半島及中南部山區偶有零星降雨。周日（22）日冷氣團減弱，清晨仍受輻射冷卻影響，中部以北及宜蘭部分地區低溫約10至12度，台北14至15度；白天氣溫則回升至25至26度。
下周一（23）日天氣大致穩定，北台灣白天高溫可回升至26度，早晚仍偏冷，日夜溫差明顯。賈新興提醒，周末至下周一適合安排戶外活動或洗曬衣物，但早晚外出仍應採洋蔥式穿法，家中長輩、孩童及心血管慢性病患者也要注意保暖。
下周二鋒面通過 周三各地降雨機率增
下周二（24）日鋒面通過，東北季風增強，北部、東北部轉涼，白天高溫約20度，北部及宜蘭低溫約16至17度；北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，中部及南部山區也有零星降雨。
周三（25）日東北季風持續影響，水氣範圍擴大，各地都有局部短暫雨機會，天氣轉為濕涼。周四（26）日東北季風減弱，氣溫稍回升，但北部、宜花仍有局部短暫雨，東南部、恆春半島及中南部山區也可能出現零星降雨。
賈新興指出，28日至29日預計還有一波較強東北季風影響，長期資料也顯示，12月桃園以北及宜蘭降雨有偏多趨勢，迎風面地區可提早做好防潮準備。
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賈新興指出，這波冷氣團水氣偏少，北部及宜蘭今晚至明晨最有感，台北低溫約13度，竹苗以北空曠地區可能降至11度以下。中南部則要留意輻射冷卻，高雄今晚至周日清晨也有機會降至17.5度。
氣象署預報則表示，明日清晨中部以北及宜花低溫約12至15度，空曠及近山區可能下探10度，南部、台東約17度；白天北部及宜花高溫僅19至20度，其他地區約22至25度。若水氣與溫度條件配合，中部以北海拔3000公尺以上高山仍有零星降雪機會。
下周一（23）日天氣大致穩定，北台灣白天高溫可回升至26度，早晚仍偏冷，日夜溫差明顯。賈新興提醒，周末至下周一適合安排戶外活動或洗曬衣物，但早晚外出仍應採洋蔥式穿法，家中長輩、孩童及心血管慢性病患者也要注意保暖。
下周二（24）日鋒面通過，東北季風增強，北部、東北部轉涼，白天高溫約20度，北部及宜蘭低溫約16至17度；北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，中部及南部山區也有零星降雨。
周三（25）日東北季風持續影響，水氣範圍擴大，各地都有局部短暫雨機會，天氣轉為濕涼。周四（26）日東北季風減弱，氣溫稍回升，但北部、宜花仍有局部短暫雨，東南部、恆春半島及中南部山區也可能出現零星降雨。
賈新興指出，28日至29日預計還有一波較強東北季風影響，長期資料也顯示，12月桃園以北及宜蘭降雨有偏多趨勢，迎風面地區可提早做好防潮準備。