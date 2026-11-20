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▲民進黨選將齊聚台中，吸引民眾到場支持。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.20）

▲綠營選將齊聚，展現團結氣勢。（圖／何欣純YT）

今（20）日適逢選前黃金週，民進黨晚間集結多名縣市長候選人赴台中烏日造勢，身兼民進黨主席的總統賴清德壓軸登台助講。賴清德致詞時提出匯聚台中的三大原因，強調「台中好，中台灣才會好，台灣才會好」，並細數台中市長候選人何欣純為市政診斷出的「三大落差」與「三大解方」，更以自身曾任台南市長的經驗掛保證，稱何欣純未來一定會是「五星級市長」，呼籲選民全力支持。何欣純下午合體沈伯洋在台中市區車隊掃街，吸引滿滿人潮，晚間並在烏日區舉辦「洋流慧聚杰伴童行，迎向欣時代」晚會，包含北北基桃4位候選人沈伯洋、蘇巧慧、童子瑋及黃世杰、苗栗縣長候選人陳品安、彰化縣長候選人陳素月、民進黨團總召蔡其昌、總統賴清德、總統府秘書長潘孟安、民進黨祕書長徐國勇等人到場。賴清德壓軸登場致詞時表示，台灣當前面臨許多的挑戰，國際上包含打了四年的俄烏戰爭、美國跟伊朗的衝突，以及中國對台打壓與統戰滲透加劇，國內立法院也因國家路線不同而紛爭不斷。他表示，身為總統除了要守護國家安全、維護自由民主的制度外，也要發展經濟、照顧兩千三百萬的人民，同時「絕對不讓共產黨統治」。面對年底這場選舉，賴清德說，他還有一個責任，就是在各縣市尋找好人才，讓新的世代扛起新的時代，共同拚未來，今天晚上，可以說是歷史性的時刻，北台灣北北基桃、中台灣苗栗彰化，及台中市市長候選人，一起聚集在台中市。賴清德隨後逐一介紹台上候選人，形容沈伯洋為「台北的靠山」，有知識分子的責任，這次選舉既不為名也不為利，也因為其使命感，掀起滾滾的洋流，外溢到全台灣，而蘇巧慧將挑戰成為新北市首位女市長、黃世杰是「行動六法全書」，腦容量比沈伯洋大十倍；他也肯定基隆童子瑋、彰化陳素月與苗栗陳品安的問政願景，最後更以「台中的桂綸鎂」介紹何欣純。賴清德向台中市市民喊話，今天北台灣的縣市長候選人、中台灣的縣市長候選人，都匯聚在台中市，這已經不是一場單純的造勢活動，更是一場跨縣市、跨世代共同承擔責任的運動，因此要把這次造勢活動定位為「洋流匯聚，杰伴童行，迎向新時代」。賴清德提到，看到人才站在台上，讓他相當感動，這代表台灣的民主，已經要迎接新的世代，且新的世代也已經準備好，要扛起新的時代，「讓我們共同合作、扛起責任，讓台灣更進步、更發展」。賴清德進一步向台中市民報告今晚匯聚台中的三大原因，第一，台中位居台灣地理中心串聯南北，擁有科學園區、精密機械與智慧製造等重要產業及歷史文化，「台中好，中台灣才會好，台灣才會好」；第二，推動區域治理，他呼應沈伯洋稍早提出的國內「雙城論壇」構想，指出台中具備機場與港口，往北連接苗栗、往南串聯彰化、南投與雲林，期盼藉此開啟由城市競爭轉為城市合作的新時代；第三，台中需要一位好市長，懇請鄉親支持何欣純，讓區域治理得以成功。賴清德說，雖然何欣純還沒有擔任台中市市長，但已經為台中市目前的問題診斷出三大落差，包含行政治理、區域發展、產業發展落差，同時，也已經對症下藥，提出三大解方，包括推動「六星社會福利」、加速捷運建設，以及協助中小微企業升級轉型，並打造無人機產業園區。賴清德並以過去擔任台南市長獲評「五星級市長」的經驗掛保證，強調未來的何欣純也一定會是五星級市長。