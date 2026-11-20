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國際天團BTS 19日晚間在高雄世運主場館開唱，場內外湧入8萬7600人。時事網紅James Jseng今(20)日在臉書發文指出，透過捷運加密班次與接駁車分流，高市府在90分鐘內完成散場疏運，認為「高雄交出了城市行銷的教科書」，昨晚的成績不是突然出現的奇蹟，而是高雄多年累積的城市治理能力，再一次通過國際級檢驗。James Jseng指出，BTS演出於昨晚9時25分結束，接駁車載運1萬920人次，捷運R17世運站當日運量達30.5萬人次。市長陳其邁下午5時30分就進駐世運主場館應變中心，要求各局處預先估算散場時間，並再三確認接駁車數量、捷運班次、醫療人力、廁所配置與周邊治安。他說，這些事看起來瑣碎，卻是大型活動真正的核心，「如果散場時發生推擠、交通癱瘓，前面所有的宣傳就都失去了意義。」住宿方面，James Jseng提到，演出消息公布後，世運周邊住宿被搶訂一空，網路上也流傳疑似業者串聯關房、哄抬房價的對話截圖。觀光局隨即啟動聯合稽查，涉違反公平交易法者移送公平會，違規旅宿逐房開罰。市府統計，自2025年起已執行512次旅宿稽查。根據Agoda資料，演出期間海外旅客搜尋高雄住宿的數量是前兩週的3.6倍，其中日本旅客達14.3倍。覆鼎金保安宮也釋出約240個香客大樓床位給歌迷入住。在帶動消費方面，市府推出商圈夜市優惠券，歌迷憑票最高可領150元，超過150家店家推出ARMY專屬優惠。高市府也準備英文版應援指南，並在兌換站設置雙語服務。James Jseng認為，讓歌迷在演出前後吃飯、逛夜市、隔天再去景點，演唱會就不只是三小時的表演，而是一趟完整的城市旅遊。城市應援部分，85大樓、流行音樂中心、愛河、衛武營等地標都點亮紫光，部分行人號誌也改成「ARMY STOP」、「ARMY GO」。James Jseng特別點名85大樓，說這座曾被視為蚊子館的地標首度加入應援，外牆投射「KH LOVES ARMY」等字樣；海霸王集團已投入100億元整建，準備引進國際五星級酒店，「把原本就存在的城市資產重新喚醒」。James Jseng也回顧，高雄2023年4月1日曾在同一天舉辦五月天、張惠妹與大港開唱，參與人數近20萬人；2024年共有157場演唱會、171萬人次，創造觀光產值超過57億元。從2023年到2025年，演唱會經濟累計產值估計達189億元。James Jseng也表示，韓聯社、韓國先驅報等韓媒都報導了高雄的全城應援，BTS隊長RM也在社群分享85大樓的紫色畫面。21日第二場演出將在80多國、約3300個螢幕同步轉播。他說，台灣在國際新聞裡常和軍機、軍演、台海局勢連在一起，但台灣不應該只有這些形象，「這，才是台灣應該有的國際能見度。」