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▲前大聯盟投手蘭斯・布羅德威（Lance Broadway）曾是白襪隊首輪新秀，退役後轉戰演藝圈。（圖／美聯社／達志影像）

曾效力於美國職棒大聯盟（MLB）紐約大都會與芝加哥白襪隊的前投手、後來轉型為演員的蘭斯・布羅德威（Lance Broadway），於美國時間17日被發現陳屍在德州一處公寓大樓的樓梯間，享年43歲。布羅德威在2005年首輪獲得白襪隊指名，後因交易案轉隊至大都會隊，於2010年高掛球鞋，後踏入演藝圈轉型為演員，曾參與《全面攻佔：倒數救援》、《神盾局特工》等演出。據《加州郵報》報導，布羅德威被發現陳屍於當地一處公寓大樓的樓梯間，目前案件朝不明原因死亡方向偵辦，確切死因與死亡方式仍有待進一步化驗釐清。布羅德威在就讀達拉斯浸會大學（DBU）期間曾兩度投出無安打比賽，轉學至德州基督教大學（TCU）後更在19場登板中豪取15勝，憑藉亮眼表現於2005年大聯盟選秀會首輪第15順位獲得芝加哥白襪隊青睞。布羅德威於2007年9月登上大聯盟，2009年因卡斯楚（Ramón Castro）交易案而轉戰紐約大都會隊，在出賽8場後遭到釋出。布羅德威輾轉效力多倫多藍鳥隊小聯盟體系，最終於2010年球季結束後高掛球鞋引退。大聯盟3個球季，共出賽27場，留下2勝2敗、防禦率5.24與39次三振的紀錄。布羅德威卸下球員身分後，踏入演藝圈轉型為演員，2013年憑藉在動作電影《全面攻佔：倒數救援》（Olympus Has Fallen）中飾演美國特勤局探員正式出道，與傑瑞德‧巴特勒（Gerard Butler）、摩根‧費里曼（Morgan Freeman）等一線巨星同台演出，之後也曾參演《神盾局特工》（Agents of S.H.I.E.L.D.）與《魔鬼神探》（Lucifer）等多部知名影集。