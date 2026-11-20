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美股週五（20日）開盤後，受到Anthropic大跌9％影響，AI與晶片股普遍承壓，以科技股為主的那斯達克指數和費城半導體指數也連帶重挫。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲209.45點或0.43％；標普500指數下跌32.27點或0.45％；那斯達克指數下跌335.52點或1.41％；費城半導體指數下跌415.36點或4.41％。焦點個股方面，台積電ADR股價在盤中下跌4.07％、輝達下跌4.40％、特斯拉下跌1.52％、SpaceX下跌5.30％。記憶體類股方面，美光下跌7.69％、Sandisk下跌8.44％，SK海力士ADR下跌4.76％。根據《CNBC》報導，Anthropic股價跳水對整個人工智慧產業帶來壓力，昨日遭做空機構狙擊的AMD也繼續疲軟，在盤中下跌超過6％。本週迄今，道瓊工業指數累計下跌約6％，恐創下2025年4月以來最糟糕的單週表現。標普500指數也累計下跌5％，那斯達克指數累計下跌6％，兩者都預計將創下逾一年來最糟糕的單週跌幅。市場原本希望Anthropic穩健的IPO首秀，能夠消除投資人對AI繁榮可持續性的日益擔憂，但目前看來Anthropic沒有能夠打消大家對於大量的AI資本支出與資料中心建設，究竟能否帶來實質效益的疑慮。德意志銀行分析師查達（Binky Chadha）認為，由於經濟成長與企業獲利依然強勁，目前市場已處於「嚴重超賣」的狀態。查達表示，「就大盤而言，無論從部位配置還是估值來看...我們某種程度上已經被徹底清洗出場了，這一切都始於資金大幅輪動撤出科技股。隨著這波週期推進，很不幸地又出現了不少利空催化劑，這些負面因素隨後便蔓延到了更廣泛的市場」。