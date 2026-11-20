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韓國年度最大音樂盛典「2026 MAMA AWARDS」，今（20）晚在大阪京瓷巨蛋舉辦，活動開始前，藝人們輪流走上紅毯，為粉絲展示典禮服裝，而男女混聲團體ALLDAY PROJECT的成員Bailey，染著一頭粉紅色頭髮，搭配淺色隱形眼鏡出現，造型神似華語天后張惠妹（阿妹），在社群掀起熱議。ALLDAY PROJECT的成員Bailey，今日下午染著紫粉色頭髮，搭配淺色瞳孔變色片，以及較為貓系的眼妝來到MAMA紅毯現場，並且留了兩撮瀏海用來遮擋顴骨。而這個造型曝光後，有網友發文表示有點眼熟。那就是華語天后阿妹張惠妹，因為兩個人都是五官比較集中的類型，再加上阿妹常常染淺色頭髮，搭配厚重眼妝，因此許多網友紛紛歪樓，「張惠妹來了都要懷疑是不是自己」、「本來就覺得兩個人有點像，今天更像了。」雖然造型神似張惠妹，但是Bailey可是來頭不小，2004年在美國出生的她，從3歲開始學舞，14歲就以專業舞者、編舞師及舞蹈老師身分活躍在美國舞蹈圈，曾參與Red Velvet〈Psycho〉、aespa〈Savage〉、KAI〈Peaches〉、太陽〈VIBE〉等歌曲編舞，是演藝圈少見的超級舞蹈奇才。而Bailey所屬的ALLDAY PROJECT也是非常厲害，他們是THE BLACK LABEL在去年推出的混聲男女團體Annie、Tarzzan、Bailey、Youngseo及Woochan五位組成，成員們各自都有唱歌、饒舌、舞蹈的超強實力，出道曲〈FAMOUS〉、〈WICKED〉一推出就馬上掀起熱潮。