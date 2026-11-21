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▲儘管現年33歲的戴維斯在已出賽的14場比賽中場均仍能繳出24.6分、10.1籃板、1.2抄截與1.2阻攻的頂級數據。（圖／美聯社／達志影像）

▲在當家球星柯瑞（Stephen Curry）因腹部斜肌撕裂傷倒下後，金州勇士近期苦吞一波5連敗、戰績跌落至西區第10。（圖／美聯社／達志影像）

近期美媒《ClutchPoints》撰文分析，在崔楊（Trae Young）的4年2.12億美元合約投資回報不如預期的情況下，華盛頓巫師極可能在季中轉為賣家，徹底圍繞2026年選秀狀元迪班薩（AJ Dybantsa）重建，並點名金州勇士、洛杉磯快艇與多倫多暴龍為陣中球星戴維斯（Anthony Davis）的三大潛在下家。勇士近期在柯瑞（Stephen Curry）受傷之後，連敗不止，甚至可能被迫「梭哈」送出隊魂格林（Draymond Green）。華盛頓巫師本季重磅引進崔楊與明星長人戴維斯，原盼能帶領年輕潛力股重返榮耀，不料2026-27賽季開季戰績依舊慘澹（僅5勝11負），球季眼看又要提前報銷。儘管現年33歲的戴維斯在已出賽的14場比賽中場均仍能繳出24.6分、10.1籃板、1.2抄截與1.2阻攻的頂級數據，但他不僅與2024年榜眼薩爾（Alex Sarr）在禁區位置重疊、磨合不佳，本季年薪更達5840萬美元、下季還握有高達6280萬美元的球員選項並尋求巨額提前續約。在當家球星柯瑞（Stephen Curry）因腹部斜肌撕裂傷倒下後，金州勇士近期苦吞一波5連敗、戰績跌落至西區第10，《ClutchPoints》指出，若灣區管理層決定放手一搏、拯救賽季，完全可以端出一套足以匹配薪資的「梭哈包裹」——送出格林、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）以及穆迪（Moses Moody）向巫師換取戴維斯。從戰力面來看，戴維斯穩定的禁區單打與頂級護框能力，能替群龍無首的勇士守住基本盤，撐過柯瑞與巴特勒（Jimmy Butler）傷癒歸隊前的陣痛期；對巫師而言，這筆交易更是解套薪資空間的完美方案，因為格林正處於合約年、波爾辛吉斯離正式退休僅一步之遙（可省下大筆薪資），而穆迪的合約也將在下季到期。唯一的阻礙在於勇士高層是否真的狠得下心送走四冠功臣格林，但若連敗持續惡化，這套交易框架在薪資結構上完全可行。除了勇士之外，美媒也點名另外兩支急需即戰力的球隊可能出手競逐戴維斯。 近期雖有戴維斯重返湖人的流言，但開季13勝3負的湖人並無拆隊必要；反觀同城的洛杉磯快艇（目前4勝10負）直到2034年才重新完全掌控自己的首輪選秀權（2029至2033年首輪籤遭聯盟沒收，2027至2028年也受限於互換權），完全沒有「擺爛」的本錢。快艇可打包前鋒英格蘭（Brandon Ingram）搭配到期合約老將斯特魯斯（Max Strus）向巫師報價，此舉既能大幅提升快艇戰力下限，也能替巫師省下超過1800萬美元薪資空間並清出明年薪資彈性。另一方面，暴龍本季因雷納德（Kawhi Leonard）膝傷缺陣及巴恩斯（Scottie Barnes）傷停影響開季不順，加上休賽期以3年8400萬美元續約的中鋒伯爾特爾（Jakob Poeltl）表現低迷（場均僅8.1分、6.6籃板），若暴龍決定加速爭冠時間軸，戴維斯與巴恩斯的禁區雙塔將成為全聯盟噩夢；不過受限於伯爾特爾新約明年才生效（本季薪資佔比僅1950萬美元），暴龍必須同時送出巴雷特（RJ Barrett）或奎克利（Immanuel Quickley）外加多名輪換球員才能湊齊5840萬美元薪資，高昂的拆隊代價將是最大考驗。