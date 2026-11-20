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由退輔會轉投資的欣欣百貨，日前爆出總經理周國健趁參加中秋餐會時，竟趁酒酣耳熱、賓客相繼離席時，對5名女職員毛手毛腳、逼十指交扣、企圖摟抱，事後更傳出辯稱忘記了，甚至說請好律師準備反擊。事件延燒數日，周國健今（20）晚宣布請辭，稱讓公司回歸正常經營。周國健的辭職信說，一個決定，一份責任；一段旅程，無限感恩。近日因媒體報導及外界諸多討論，連帶為公司帶來不必要的紛擾。對於因此受到影響的公司、董事會、同仁，以及所有關心的朋友，他深感遺憾，並致上最誠摯的歉意。周國健表示，經過審慎思考，已正式辭去公司職務。這個決定並不容易。一路走來，始終珍惜公司給予的機會，感謝董事會的信任，以及全體同仁在崗位上的努力與付出。然而，當個人事件已影響到公司的正常運作，他認為此時必須有所承擔，讓公司回歸正常經營，也讓相關調查能在不受干擾的環境下，獲得公正、客觀的處理。周國健稱，對於此次事件，目前已進入司法偵查程序。基於尊重司法及偵查不公開原則，不便在此對個案細節多作評論。針對外界部分報導與傳聞，與他所認知的實際情況有所落差，相關事實與證據，他將全力配合司法及主管機關調查，並相信透過客觀證據，終能還原事件真相。周國健強調，人生總會遇到順境與逆境。他不會因為眼前的風波而忘記一路走來所獲得的支持，更不會逃避自己應承擔的責任。離開一個職務，不代表割捨並肩打拚的情誼；職務有任期，但感恩與祝福沒有期限。願公司一切安好，團隊持續成長，也願所有關心他的朋友平安順心。