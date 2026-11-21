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湖人全力避免連環爆冷！唐西奇急需幫手分擔火力

所幸明日對手國王目前戰績僅1勝13敗、深陷7連潮，湖人只要能正常發揮陣容深度與防守強度，《ESPN》預測有87.6%的機率拿下勝利。

目前達拉斯獨行俠2勝0敗領跑、金塊1勝0敗、火箭則為1勝1敗，火箭若輸球將落入1勝2敗的淘汰邊緣。

11月21日完整賽程

時間 (CST) 對戰組合 (客隊 vs. 主隊) 2026年11月21日 08:00 黃蜂 vs. 老鷹 2026年11月21日 08:30 魔術 vs. 籃網 2026年11月21日 08:30 溜馬 vs. 騎士 2026年11月21日 08:30 暴龍 vs. 活塞 2026年11月21日 09:00 巫師 vs. 公牛 2026年11月21日 09:00 鵜鶘 vs. 雷霆 2026年11月21日 10:30 太陽 vs. 爵士 2026年11月21日 11:00 火箭 vs. 金塊 2026年11月21日 11:00 國王 vs. 湖人

2026-27NBA例行賽可以去哪裡看？

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NBA盃（NBA Cup）小組賽將於明（21）日繼續點燃戰火，西區共有8支球隊捉對廝殺。其中最受台灣球迷矚目的，莫過於目前以13勝3敗與聖安東尼奧馬刺、費城76人並列全聯盟龍頭的洛杉磯湖人隊，將在台灣時間上午11點迎戰開季僅拿1勝、苦吞7連敗的沙加緬度國王隊。湖人前役意外在「背靠背」賽程中爆冷不敵猶他爵士，明日面對西區爐主國王，勢必得全力穩住聯盟第一寶座；同時間休士頓火箭與丹佛金塊也將正面交鋒，上演攸關晉級命運的對決。湖人開季氣勢如虹，高居全聯盟戰績榜首，但前一場作客爵士卻以97：109踢到鐵板。吞敗主因除了背靠背出賽導致體能大幅下滑外，主力後衛里夫斯（Austin Reaves）缺陣也讓進攻端容錯率驟降。一旦一哥唐西奇（Luka Doncic）遭到對手重兵看管或外線手感下滑，湖人便容易陷入得分荒。儘管陣中葛萊姆斯（Quentin Grimes）、凱斯勒（Walker Kessler）、馬穆凱拉什維利（Sandro Mamukelashvili）與塞克斯頓（Collin Sexton）偶有佳作，但穩定性不足仍是紫金軍團隱憂。同在上午11點登場的另一場焦點戰，由戰績12勝4敗、西區第3的火箭客場踢館8勝5敗、西區第7的金塊。這場比賽不僅是兩大巨星杜蘭特（Kevin Durant）與約基奇（Nikola Jokic）的正面對決，更直接牽動NBA盃西區A組的晉級形勢。火箭近期6戰5勝、團隊進攻效率高居聯盟第一，上一戰對溜馬全隊三分球35投19中，杜蘭特9投7中高效拿21分，替補新星謝潑德（Reed Sheppard）更狂飆6記三分球攻下20分。不過主力中鋒申京（Alperen Sengun）前役眼部受傷，明日雖列為大概率出賽，但狀態仍是未知數，面對場均24.1分、10.7籃板、8.9助攻的約基奇與外線火力兇猛的莫瑞（Jamal Murray），火箭禁區與外線防守將面臨嚴峻考驗。