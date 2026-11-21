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▲柯志恩深入北高雄，沿途支持者熱情爆棚，鞭炮與煙火聲不絕於耳。(圖／翻攝畫面)

「我不是過客，是歸人。」高雄市長選戰進入倒數，國民黨高雄市長候選人柯志恩20日網路節目專訪談及兩度參選高雄市長的心路歷程。柯志恩表示，四年前她拿到超過53萬票，讓她相當感動，她承諾選完後仍會留下。她說，自己雖然是屏東人，但高雄也是她南部的家。她強調，若選上絕對會做好做滿，一生懸命為高雄。談到現任市長陳其邁，柯志恩表示，陳其邁做事認真、對高雄盡心盡力，兩人也常常就市政議題交換意見，因此不會為了選舉而全盤否定，「我會尊重他，但該罵的還是要罵。」她強調，在野黨本來就有監督、揭弊的責任，包含美濃大峽谷、和山光電場、柏油垃圾山，以及水患、空污等問題，都應該面對；她會基於事實提出批評，少一點對人的批判攻擊。柯志恩表示，若當選最想做的3件事除了「高高平等辦公室」，自己也提出要成立「反霸凌辦公室」，並將發揮演藝圈背景，延續並深化高雄演唱會經濟。柯志恩最後強調，自己沒有派系包袱，未來將堅持用人唯才、不分黨派，以民意為優先；面對中央，只要是該給高雄的經費一定會爭取。「我曾經北漂，如今回到南部，希望大家給我一個服務的機會，我一定把高雄做得更好！」另外，柯志恩19日深入北高雄，接連展開路竹、阿蓮、茄萣、湖內、田寮大車掃。沿途支持者熱情爆棚，鞭炮與煙火聲不絕於耳，原訂3個半小時的車掃行程，更因地方重要人士、在地宮廟主委、委員及鄉親站出來相挺，足足延遲了1小時才順利走完，場面宛如熱鬧滾滾的地方廟會。