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▲「洋流慧聚杰伴童行」造勢晚會，今晚在南投縣舉行。（圖／温世政競總提供，2026.11.20）

讚「雞尾酒療法」解垃圾難題 賴清德批中捷延伸遭延宕

民進黨今（20）日晚間在南投市舉行「温來拚未來——洋流慧聚杰伴童行」大型造勢晚會，壓軸登台的總統賴清德表示，民進黨這次在縣市長選舉提名温世政、沈伯洋、黃世杰「三位狀元」，他盛讚狀元解決問題的思維與傳統政治人物不同，不會想不出創新方法、遇到垃圾問題只會蓋焚化爐，言談間明顯針對國民黨現任南投縣長許淑華；賴清德也向南投鄉親喊話勇敢作夢，表態力挺縣長候選人温世政提出的輕軌構想，並允諾中央將補助8成經費，協助南投築夢踏實。今晚的造勢晚會，名間鄉長陳翰立稍早助講時，因心疼鄉內茶園被迫耕鋤改作、茶產業面臨名間焚化爐計畫衝擊，一度在台上眼眶泛淚。壓軸登場的賴清德在致詞時大力肯定温世政，強調温世政對於如何照顧南投縣民、推動地方產業與交通建設，以及解決民眾切身問題，都已備妥完整的施政腹案。賴清德自豪地說，民進黨在本屆縣市長選舉一口氣提名「三位狀元」，分別是牙醫師高等考試全國榜首的南投縣長候選人温世政、台大法研所公法組榜首的台北市長候選人沈伯洋，以及大學聯考台大法律系榜首、律師高考與司法官特考榜首的「三冠王」桃園市長候選人黃世杰，展現執政團隊網羅頂尖專業人才的決心。話鋒一轉，賴清德指出，傳統政治人物在解決問題時往往只會沿用傳統老路，南投縣的垃圾問題累積多年，現任縣長想不出創新解方，只能想到興建焚化爐，甚至在各鄉鎮都排斥焚化爐時，選擇將廠址設在民進黨執政的名間鄉，把陳翰立急得「翰流浹背」，所幸有温世政挺身而出，提出創新的「雞尾酒療法」。賴清德盛讚，「狀元才」提出的方法就是「狀元的方法」，呼籲南投鄉親既然要選縣長，就要選出專業的狀元人才，把種種沉痾交給狀元處理最妥當，「用狀元才的新方法，把問題通通解決起來，南投才能拚未來」。賴清德也盛情邀請南投人勇敢做夢，直言「別以為農業縣就是窮縣，沒辦法和別的縣市比；如果這麼想，南投永遠不會進步，大家要『有夢最美、希望相隨』」。他以自己當年競選總統時提出台中捷運延伸南投的政見為例，指出當時曾遭對手批評是「騙票」，事實上前台中市長林佳龍任內早已完成初步規劃，可惜後來現任台中市長盧秀燕進度延宕至今，導致遙遙無期；如今温世政提出南投輕軌構想，賴清德強調自己非常樂意支持，當場允諾中央可補助8成經費，全力協助南投人實現交通願景。