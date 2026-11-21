我是廣告 請繼續往下閱讀

⚾一、什麼是「60人保留名單」？

確定不續約（成自由球員）

母隊評估簽回

轉戰他隊

轉任教練／引退

⚾二、「60人保留名單」初衷是什麼？

⚾三、球團「放走再簽回」背後有其算盤

⚾四、複數年合約怎麼算？催生「唐肇廷條款」

只要未被列入60人保護名單，即可自由與他隊接觸，且原合約自動失效。

⚾五、制度是否流於形式？借鏡美日職棒的優化方向

中職休賽季各隊提交的「60人契約保留名單」將於本月30日正式公布，到底什麼是「60人保留名單」？此規則於2016年正式上路，各球團最多只能提交60名球員名單，其餘球員則有機會轉換身分、轉隊或是重新談約，球團「放走又簽回」背後意義不是流於形式，而是在聯盟帶動球員流動的手段中，各球團間在換約與被簽走的風險中相互博弈的環節。本篇整理5大重點，一次看懂中職60人名單的運作邏輯與背後眉角。這是一套「契約保護機制」。每年球季結束後，各球團最多只能提交 60 名球員納入保護，名單內球員 受到母隊保護，其他球隊不得接觸挖角，若為複數年合約，則代表球團願意繼續執行隔年合約。名單外球員，俗稱「戰力外」，失去母隊的優先議約保護，其他球團可自由接觸。這些球員通常面臨4種出路：2016年以前，中職保留名單並無人數上限，球團可無條件留住所有球員，導致休賽季市場冷清、球員幾乎零流動。2016年正式確立60人保留名單規則後，主要達成3大目標：維持聯盟平衡： 防止豪門球隊無上限囤積戰力或惡性競價保障球員發展： 給在一軍缺乏舞台的選手轉隊求生的機會活絡休賽季市場： 讓各隊在選秀與交易之外，能透過網羅戰力外球員補強陣容，同時為休賽季創造討論話題。實際上，被放到60人名單外，並不等於被球團「釋出」，名單公布後母隊仍可將人簽回。因此每年常出現球團將名單外球員細分為「確定不續約」與「有意回簽」現象，背後主要則有兩個原因：突破「扣薪上限」的薪資談判： 根據中職規章，60人名單內的球員若未經同意，隔年減薪幅度不得超過30%。若高薪球員表現不如預期，球團會先將其放在名單外，藉此不受3成扣薪限制重新議約，但就要承擔被他隊搶先談約的風險。技術性騰出名額： 許多具潛力的年輕球員或長期傷兵，因一時無法貢獻戰力，受限於60人名額限制，球團只好先將其「技術性」移出名單，對外放話有意簽回以勸退他隊，實質上只是為了應付人數上限的既定流程。過去曾發生有複數年合約在身的球員被放在60人名單外的爭議。2021年，統一獅將持有複數年合約的外野手唐肇廷放到60人名單外，但因為有合約在身，其他球隊無法接觸，等於60人名單多出一人。為避免球團利用漏洞，聯盟後續明定新規，即便球員尚有複數年合約，隨著各隊農場人數增加，每年「放走再簽回」戲碼不斷重演，外界也開始討論現行60人保留名單制度優化空間，包含參考美職 MLB「規則五選秀（Rule 5 Draft）」，限制球團長期囤積具備一軍實力的潛力股，強制將未受保護的選手釋出供他隊挑選，進一步促進人才流動。或是日職 NPB「育成選手制度」： 日職在70人支配下名單外，設有不佔名額的「育成合約」，專門用來培養年輕新秀或安置長期復健的傷兵。未來中職各隊農場規模更成熟後，引進類似制度或許能讓球員養成與名額運用更具彈性。