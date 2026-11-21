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另一陣營送250元紅酒拉票 檢警調持續查察和平區選風

下屆台中市和平區長選舉競爭激烈，共高達6人登記參選，近期接連傳出賄選疑雲。繼前縣議員、區長候選人陳文書的妻子與經營雜貨店的劉姓男子，因涉嫌分送紅酒給選民遭法院裁定羈押，另一名區長候選人陳茂井也被查出涉以每票1,000元代價向2名選民買票，並另以3,000元要求其中1人協助發放競選傳單及補貼油資；檢方昨（20）日深夜複訊後，依涉犯《公職人員選舉罷免法》投票行賄罪嫌，向台中地方法院聲請羈押禁見獲准。台中地檢署指出，檢察官昨日指揮警調單位兵分多路搜索7處地點，現場查扣相關名冊、手機及現金等證物，並同步通知陳茂井及9名選民到案說明，釐清資金流向與行賄細節。檢方調查發現，陳茂井於今年11月初，向具有投票權的張姓、陳姓選民交付競選文宣及現金5,000元，約定每人各收受1,000元作為買票對價，另外3,000元則作為張姓選民協助發放傳單與油資補貼之用。檢察官訊問後，認定陳茂井涉犯《公職人員選舉罷免法》投票行賄罪嫌重大，有勾串共犯及證人之虞，向台中地院聲請羈押並禁止接見、通信獲准。除了陳茂井涉入現金買票案，和平區長選戰日前也已爆發另一起投票行賄案件，顯示當地選情緊繃、查賄力道持續加壓。檢方指出，該案涉及另一名區長候選人陳文書的李姓妻子，涉嫌將每瓶容量750毫升、市價約250元的紅酒，交給在和平區經營雜貨店的劉姓男子，委託其分送給當地具有投票權的選民。劉姓男子隨後涉嫌在今年5、6月及9月間，陸續將該批紅酒交付給多名選民，並在贈送過程中向對方請託投票支持陳文書，全案經檢警調蒐證查獲後，李姓妻子與劉姓男子均已遭法院裁定羈押禁見。