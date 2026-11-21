連鎖自助餐廳「島語」繼台北漢來店、高雄漢神店、桃園台茂店、台中洲際店共4家分店之後，漢來美食日前宣布，還將開設島語台北大巨蛋店，開幕日訂在今年11月26日。並將於今（21）日上午11時，全面開放線上、電話及現場訂位，消費者可預訂11月26日起至明年(2027年)1月31日的午、晚餐場次；以及12月4日至明年(2027年)1月31日的下午餐之用餐場次。
島語主打「一餐檯、一Fine Dining」的高端吃到飽概念，菜色強調精緻費工，且每一座主題餐檯都搭配與料理相呼應的專屬酒款或特色飲品。
這幾年成為「全台最難訂位吃到飽餐廳」，每次該月的1日開放訂位之後，幾分鐘後就會秒殺被訂光。主要是能一次吃到許多生猛海鮮，包含藍鑽蝦、當令螃蟹，更有不容錯過的冰鎮松葉蟹腳、雪蟹腳，尤其有坊間buffet較少見的香箱蟹。另還有大干貝、日本和牛、牛排、羊排等 都是必吃菜色。
全台最難訂位吃到飽 插旗台北大巨蛋開設第5家分店
島語目前全台共有4家，台北是位在台北漢來飯店內的分店，如今又開設台北第2家，進駐大巨蛋內，預計將於11月26日正式開幕，地點就座落於遠東Garden City C區花園綠廊B2F。
漢來美食提到，餐價部份維持現行收費標準不變，週一至週四午餐每位1490元、晚餐1790元；週五午餐1,490元、下午餐1490元、晚餐1790元；假日午餐1790元、下午餐1490元、晚餐2090元，以上價格均需加收10%服務費。至於預約日，則將於本週六(11月21日)上午11時起，全面開放線上、電話及現場訂位，消費者可預訂11月26日起至明年(2027年)1月31日的午、晚餐場次；以及12月4日至明年(2027年)1月31日的下午餐之用餐場次。
🟡島語大巨蛋店訂位3管道一覽：
開放時間：11月21日，11:00
📍線上訂位：inline訂位，
線上訂位備註：
1. 將採取「簡訊驗證」機制，訂位資料須填寫可接收簡訊之台灣手機門號，並於inline訂位頁面回填簡訊驗證碼方可完成訂位。
2. 若線上訂位無法選擇該時段，即代表用餐人數已額滿
3. 以下時段無開放預約：12/6(日)晚餐，造成不便敬請見諒。
訂金收費標準：
1. 每人需酌收訂金500元，訂位完成後將發送「訂金付款連結簡訊」至訂位電話，所支付之訂金可折抵當日消費，並於消費當日開立發票；逾期未完成付款者，訂位將自動取消。
2. 訂位日為8日後（含第8日），訂金需於7日內支付完成，如未完成付款，訂位將會自動取消。（例：若於9/1預訂，需在9/7結束前完成付款。）
3. 訂位日為1至7日內（含第7日），訂金需於訂位日2日內支付完成，如未完成付款，訂位將會自動取消。
📍電話訂位：當日11:00 開放 02-89788686
📍現場訂位：上午9：00開放排隊，11:00 起依人員引導依序安排訂位（漢來美食強調禁止夜排，禁止提前排隊或以物品佔位）
台北美福飯店「彩匯自助餐廳」 推出買一送一優惠
台北美福大飯店宣布，飯店內的人氣buffet「彩匯自助餐廳」推出買一送一優惠，即日起至12月31日的每周一至週四，顧客只要出示大直或是內湖區的公司名片或大直區鄰里證明就享優惠，午餐與晚餐都將享有買一送一（優惠者需另收原餐價一成服務費）。
近半價折扣能吃到爐烤牛排、招牌和牛清湯、招牌牛肉麵、雪蟹腳、炭烤日本生蠔、現煮叻沙椰香鮑魚鍋或香烤奶油麵包蟹等，還有精緻又多樣的甜點，通通都能吃到飽。提醒優惠僅限成人，每組訂位至多12位；優惠者需另收原價一成服務費。單張證件或名片至多可預訂12人（含贈送者）。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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這幾年成為「全台最難訂位吃到飽餐廳」，每次該月的1日開放訂位之後，幾分鐘後就會秒殺被訂光。主要是能一次吃到許多生猛海鮮，包含藍鑽蝦、當令螃蟹，更有不容錯過的冰鎮松葉蟹腳、雪蟹腳，尤其有坊間buffet較少見的香箱蟹。另還有大干貝、日本和牛、牛排、羊排等 都是必吃菜色。
全台最難訂位吃到飽 插旗台北大巨蛋開設第5家分店
島語目前全台共有4家，台北是位在台北漢來飯店內的分店，如今又開設台北第2家，進駐大巨蛋內，預計將於11月26日正式開幕，地點就座落於遠東Garden City C區花園綠廊B2F。
漢來美食提到，餐價部份維持現行收費標準不變，週一至週四午餐每位1490元、晚餐1790元；週五午餐1,490元、下午餐1490元、晚餐1790元；假日午餐1790元、下午餐1490元、晚餐2090元，以上價格均需加收10%服務費。至於預約日，則將於本週六(11月21日)上午11時起，全面開放線上、電話及現場訂位，消費者可預訂11月26日起至明年(2027年)1月31日的午、晚餐場次；以及12月4日至明年(2027年)1月31日的下午餐之用餐場次。
開放時間：11月21日，11:00
📍線上訂位：inline訂位，
線上訂位備註：
1. 將採取「簡訊驗證」機制，訂位資料須填寫可接收簡訊之台灣手機門號，並於inline訂位頁面回填簡訊驗證碼方可完成訂位。
2. 若線上訂位無法選擇該時段，即代表用餐人數已額滿
3. 以下時段無開放預約：12/6(日)晚餐，造成不便敬請見諒。
訂金收費標準：
1. 每人需酌收訂金500元，訂位完成後將發送「訂金付款連結簡訊」至訂位電話，所支付之訂金可折抵當日消費，並於消費當日開立發票；逾期未完成付款者，訂位將自動取消。
2. 訂位日為8日後（含第8日），訂金需於7日內支付完成，如未完成付款，訂位將會自動取消。（例：若於9/1預訂，需在9/7結束前完成付款。）
3. 訂位日為1至7日內（含第7日），訂金需於訂位日2日內支付完成，如未完成付款，訂位將會自動取消。
📍電話訂位：當日11:00 開放 02-89788686
📍現場訂位：上午9：00開放排隊，11:00 起依人員引導依序安排訂位（漢來美食強調禁止夜排，禁止提前排隊或以物品佔位）
台北美福大飯店宣布，飯店內的人氣buffet「彩匯自助餐廳」推出買一送一優惠，即日起至12月31日的每周一至週四，顧客只要出示大直或是內湖區的公司名片或大直區鄰里證明就享優惠，午餐與晚餐都將享有買一送一（優惠者需另收原餐價一成服務費）。
近半價折扣能吃到爐烤牛排、招牌和牛清湯、招牌牛肉麵、雪蟹腳、炭烤日本生蠔、現煮叻沙椰香鮑魚鍋或香烤奶油麵包蟹等，還有精緻又多樣的甜點，通通都能吃到飽。提醒優惠僅限成人，每組訂位至多12位；優惠者需另收原價一成服務費。單張證件或名片至多可預訂12人（含贈送者）。
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