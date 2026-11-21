冷空氣發威！今（21）日清晨新北石碇區下探11.6度、基隆七堵區僅11.8度。氣象專家吳德榮指出，今天白天起至下週一東北季風逐日減弱，全台迎來連3天晴朗好天氣，不過明晨受輻射冷卻影響平地恐跌破11度，下週二鋒面報到將再度轉雨降溫。
🟡今起連三天晴朗回暖，明晨平地恐跌破11度
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今（21）日中高雲逐漸消散，僅清晨山區有局部雨。截至清晨4時42分，平地最低溫為新北石碇11.6度、基隆七堵11.8度，中部嘉義東區13.6度、南部台南東山14.5度、東部宜蘭三星13.3度；台北測站降至16.0度，尚未符合14度以下的「大陸冷氣團」定義。
吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天起至下週一（23）東北季風逐日減弱，各地連3天晴朗穩定、白天漸暖，今日北部11至20度、中部12至24度、南部13至27度、東部12至24度。但入夜後「輻射冷卻」發威，明（22）日清晨平地低溫將降至11度以下，台北測站是否達標冷氣團仍待觀察。
🟡下週二鋒面報到變天，全台轉雨降溫連冷三天
吳德榮提醒，這波好天氣將持續至下週一，緊接著下週二（24日）至週四（26日）另一波鋒面及東北季風南下，全台轉雨降溫；雖然這波冷空氣強度較前波稍弱，仍會帶來明顯天氣變化，民眾務必留意保暖，預計等到下週五（27日）東北季風減弱後才會回暖，僅迎風面有局部短暫雨。
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中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今（21）日中高雲逐漸消散，僅清晨山區有局部雨。截至清晨4時42分，平地最低溫為新北石碇11.6度、基隆七堵11.8度，中部嘉義東區13.6度、南部台南東山14.5度、東部宜蘭三星13.3度；台北測站降至16.0度，尚未符合14度以下的「大陸冷氣團」定義。
吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天起至下週一（23）東北季風逐日減弱，各地連3天晴朗穩定、白天漸暖，今日北部11至20度、中部12至24度、南部13至27度、東部12至24度。但入夜後「輻射冷卻」發威，明（22）日清晨平地低溫將降至11度以下，台北測站是否達標冷氣團仍待觀察。
吳德榮提醒，這波好天氣將持續至下週一，緊接著下週二（24日）至週四（26日）另一波鋒面及東北季風南下，全台轉雨降溫；雖然這波冷空氣強度較前波稍弱，仍會帶來明顯天氣變化，民眾務必留意保暖，預計等到下週五（27日）東北季風減弱後才會回暖，僅迎風面有局部短暫雨。