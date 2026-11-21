全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）股價遭遇重挫，美國證券交易委員會（SEC）傳出，正在調查輝達可能涉及的會計問題，加上創辦人黃仁勳離任引發經營不確定性、市場對AI投資熱潮能否持續的疑慮升高，多重利空夾擊下，輝達股價週五（20日）單日暴跌14%，不僅連續7個交易日收跌，也連續7週收黑，創下2008年全球金融海嘯以來的最長紀錄。
根據《路透社》報導，SEC執法人員正在針對輝達可能涉及的會計問題進行調查，消息人士指出，這項調查為輝達增添新的監管壓力。不過，目前尚不清楚SEC是何時啟動調查的，也未確認具體檢視哪些會計項目。SEC發言人拒絕評論，輝達方面則未立即回應外媒置評的請求。
《路透社》指出，SEC調查的焦點涉及潛在會計問題，但調查本身並不代表企業已經違法，也不代表最終一定會採取執法行動。
股價7週狂跌46% 市值蒸發2.6兆美元
此外，根據美國財經媒體《CNBC》報導，輝達股價過去7週累計下跌約46%，市值蒸發約2.6兆美元，目前市值約3兆美元，全球排名已從第1名滑落至第4名，落後蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）及Alphabet。
股價重挫，也讓輝達的預估本益比降至約8.4倍，相較之下，競爭對手超微（AMD）未來12個月預估本益比約29倍，2者估值出現明顯差距。
事實上，輝達這波跌勢，並非完全僅由SEC調查消息引發。市場先前已對AI基礎建設投資能否持續產生疑慮，加上Google與AMD積極發展AI晶片，讓投資人開始重新評估輝達未來的市場主導地位。
AI投資能否持續成疑 Google、AMD競爭升溫
另一方面，AI產業的競爭格局也正在改變。
過去幾年，全球科技巨頭大舉投入AI基礎建設，帶動輝達GPU需求快速成長。然而，隨著投資規模持續擴大，市場開始質疑，這些龐大的資本支出，究竟能否轉化為實際營收與獲利。
不只如此，Google積極發展自家AI晶片TPU，超微也持續搶攻AI加速器市場，大型科技公司都希望降低對輝達GPU的依賴，也讓輝達未來面臨更大的競爭壓力。
值得注意的是，輝達近期公布的財報其實優於市場預期，甚至還上調了2028財年的財務展望，卻仍無法扭轉股價跌勢。
營收規模今非昔比 股價卻重演2008年連跌紀錄
回顧歷史，輝達上一次出現如此長時間的週線連跌，是在2008年全球金融海嘯期間。
當時，輝達的主要業務仍以高階PC遊戲顯示卡為主，每季營收不到10億美元，全球金融市場正陷入大蕭條以來、最嚴重的金融危機。
如今，輝達已成為全球AI產業的重要核心企業，單日營收規模就超過10億美元，與當年相比，已不可同日而語。然而，即使公司營收、產業地位及市場影響力大幅提升，股價仍再次陷入2008年以來、最長的週線連跌紀錄。
對投資人而言，接下來除了觀察SEC調查是否有進一步發展，也必須留意輝達能否穩定領導團隊、維持AI晶片技術優勢，以及全球科技巨頭是否持續擴大AI資本支出。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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《路透社》指出，SEC調查的焦點涉及潛在會計問題，但調查本身並不代表企業已經違法，也不代表最終一定會採取執法行動。
股價7週狂跌46% 市值蒸發2.6兆美元
此外，根據美國財經媒體《CNBC》報導，輝達股價過去7週累計下跌約46%，市值蒸發約2.6兆美元，目前市值約3兆美元，全球排名已從第1名滑落至第4名，落後蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）及Alphabet。
股價重挫，也讓輝達的預估本益比降至約8.4倍，相較之下，競爭對手超微（AMD）未來12個月預估本益比約29倍，2者估值出現明顯差距。
事實上，輝達這波跌勢，並非完全僅由SEC調查消息引發。市場先前已對AI基礎建設投資能否持續產生疑慮，加上Google與AMD積極發展AI晶片，讓投資人開始重新評估輝達未來的市場主導地位。
AI投資能否持續成疑 Google、AMD競爭升溫
另一方面，AI產業的競爭格局也正在改變。
過去幾年，全球科技巨頭大舉投入AI基礎建設，帶動輝達GPU需求快速成長。然而，隨著投資規模持續擴大，市場開始質疑，這些龐大的資本支出，究竟能否轉化為實際營收與獲利。
不只如此，Google積極發展自家AI晶片TPU，超微也持續搶攻AI加速器市場，大型科技公司都希望降低對輝達GPU的依賴，也讓輝達未來面臨更大的競爭壓力。
值得注意的是，輝達近期公布的財報其實優於市場預期，甚至還上調了2028財年的財務展望，卻仍無法扭轉股價跌勢。
營收規模今非昔比 股價卻重演2008年連跌紀錄
回顧歷史，輝達上一次出現如此長時間的週線連跌，是在2008年全球金融海嘯期間。
當時，輝達的主要業務仍以高階PC遊戲顯示卡為主，每季營收不到10億美元，全球金融市場正陷入大蕭條以來、最嚴重的金融危機。
如今，輝達已成為全球AI產業的重要核心企業，單日營收規模就超過10億美元，與當年相比，已不可同日而語。然而，即使公司營收、產業地位及市場影響力大幅提升，股價仍再次陷入2008年以來、最長的週線連跌紀錄。
對投資人而言，接下來除了觀察SEC調查是否有進一步發展，也必須留意輝達能否穩定領導團隊、維持AI晶片技術優勢，以及全球科技巨頭是否持續擴大AI資本支出。
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