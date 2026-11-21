過去在沙烏地阿拉伯，想玩一款《俠盜獵車手》（Grand Theft Auto，GTA）並不容易，這款以暴力、毒品及犯罪情節聞名的遊戲，曾因內容爭議遭當地禁止。不過如今情況已出現轉變，不僅最新作品《GTA 6》已能在沙國合法上市，沙國主權基金更持有遊戲母公司價值超過20億美元的股份。
曾在當地被禁！《GTA 》終於能在沙國合法上市
根據《路透社》導，GTA系列在沙烏地阿拉伯禁售多年，直到2025年才解除相關禁令。今年《GTA 6》上市，沙國玩家也終於能跟全球玩家同步體驗，這款備受期待的新作。
當地內容創作者達芮恩（Thamer al Dairem）受訪時坦言，能夠在沙國合法玩到《GTA 6》讓他非常開心；更有意思的是，《GTA 6》的宣傳廣告，如今也出現在沙國熱門購物中心，甚至出現穿著短褲、短版上衣的女性主角，與沙國過去較為保守的社會文化，形成鮮明對比。
不只開放遊玩！沙國更持有遊戲母公司逾20億美元股份
報導提到，沙烏地阿拉伯不只是開放民眾玩GTA，背後的投資力量也早已進入這個產業。倫敦證券交易所集團（LSEG）的資料顯示，沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）持有美國遊戲企業「Take-Two Interactive」價值超過20億美元的股份。Take-Two旗下的「Rockstar Games」，就是打造GTA系列的公司。
沙國對遊戲產業的投資也不只如此。今年8月，由PIF參與的財團，完成以550億美元收購遊戲大廠Electronic Arts（EA）的交易；此外，遊戲軟體公司Unity Software本月也曾與包括沙國主權基金在內的投資人，洽談潛在收購案，估值約250億美元。
連王儲也是玩家！沙國娛樂環境逐漸改變
這波遊戲產業熱潮，背後也與沙國王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman，MBS）推動的社會改革有關。
《路透社》指出，王儲本人也是遊戲玩家，他2023年接受美國《福斯新聞》（Fox News）訪問時，曾說過玩遊戲能讓自己暫時遠離工作壓力、放鬆心情。
近年，沙爾曼積極推動沙國社會與經濟改革，希望逐步放寬一部分，過去較為嚴格的社會及文化規範。《GTA 6》如今能在當地合法上市，甚至出現在大型購物中心的宣傳，也成為這種變化的具體例子。
石油王國不只靠石油！遊戲成為經濟轉型新方向
分析指出，沙國積極布局遊戲產業，背後還有更大的經濟考量，沙爾曼王儲推動的「2030願景」（Vision 2030），其中一項重要目標就是降低國家對石油與天然氣收入的依賴，讓經濟來源更加多元。因此，沙國近年積極投資娛樂、觀光、體育、科技及電子遊戲等產業，希望藉此創造新的經濟成長動能。
遊戲產業不僅具有龐大的全球市場，也涵蓋開發、發行、電競及周邊娛樂等不同商機，成為沙國希望長期發展的領域之一。
《路透社》並引述遊戲產業研究機構「Ampere Analysis」的分析，認為這類投資是沙國長期多元化投資策略的一部分，希望從過去較少涉足的產業中，尋找新的價值。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《路透社》導，GTA系列在沙烏地阿拉伯禁售多年，直到2025年才解除相關禁令。今年《GTA 6》上市，沙國玩家也終於能跟全球玩家同步體驗，這款備受期待的新作。
當地內容創作者達芮恩（Thamer al Dairem）受訪時坦言，能夠在沙國合法玩到《GTA 6》讓他非常開心；更有意思的是，《GTA 6》的宣傳廣告，如今也出現在沙國熱門購物中心，甚至出現穿著短褲、短版上衣的女性主角，與沙國過去較為保守的社會文化，形成鮮明對比。
不只開放遊玩！沙國更持有遊戲母公司逾20億美元股份
報導提到，沙烏地阿拉伯不只是開放民眾玩GTA，背後的投資力量也早已進入這個產業。倫敦證券交易所集團（LSEG）的資料顯示，沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）持有美國遊戲企業「Take-Two Interactive」價值超過20億美元的股份。Take-Two旗下的「Rockstar Games」，就是打造GTA系列的公司。
沙國對遊戲產業的投資也不只如此。今年8月，由PIF參與的財團，完成以550億美元收購遊戲大廠Electronic Arts（EA）的交易；此外，遊戲軟體公司Unity Software本月也曾與包括沙國主權基金在內的投資人，洽談潛在收購案，估值約250億美元。
連王儲也是玩家！沙國娛樂環境逐漸改變
這波遊戲產業熱潮，背後也與沙國王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman，MBS）推動的社會改革有關。
《路透社》指出，王儲本人也是遊戲玩家，他2023年接受美國《福斯新聞》（Fox News）訪問時，曾說過玩遊戲能讓自己暫時遠離工作壓力、放鬆心情。
近年，沙爾曼積極推動沙國社會與經濟改革，希望逐步放寬一部分，過去較為嚴格的社會及文化規範。《GTA 6》如今能在當地合法上市，甚至出現在大型購物中心的宣傳，也成為這種變化的具體例子。
石油王國不只靠石油！遊戲成為經濟轉型新方向
分析指出，沙國積極布局遊戲產業，背後還有更大的經濟考量，沙爾曼王儲推動的「2030願景」（Vision 2030），其中一項重要目標就是降低國家對石油與天然氣收入的依賴，讓經濟來源更加多元。因此，沙國近年積極投資娛樂、觀光、體育、科技及電子遊戲等產業，希望藉此創造新的經濟成長動能。
遊戲產業不僅具有龐大的全球市場，也涵蓋開發、發行、電競及周邊娛樂等不同商機，成為沙國希望長期發展的領域之一。
《路透社》並引述遊戲產業研究機構「Ampere Analysis」的分析，認為這類投資是沙國長期多元化投資策略的一部分，希望從過去較少涉足的產業中，尋找新的價值。