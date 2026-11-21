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▲《沙丘：第三部》將在12月16日全台上映，威秀影城推出沙蟲造型的爆米花桶，造成影迷瘋狂搶購。（圖／威秀影城粉絲團臉書）

科幻大片《沙丘：第三部》將在12月16日全台上映，威秀影城獨家推出兩款沙蟲造型的爆米花桶，造成影迷瘋狂搶購，沒想到，近日有網友發文指出，見到威秀小編在回覆問題時，看似將該爆米花桶的樣式影射為情趣用品飛機杯，質疑不妥，對此，官方已回信表示歉意。一名網友在Threads上分享截圖，可見有人在沙蟲爆米花桶宣傳貼文下留言「目測是軟的應該可以」，威秀小編看到後回覆「對，沙蟲嘴部絨毛是軟軟的觸感，你可以安心享受～我是指吃爆米花」，原PO寫下：「只有我看到威秀小編的回覆覺得噁心嗎？」貼文一發出，引來網友兩極議論，一派人認為即便該名網友留言帶有情色意味，代表官方的小編回應也不應該隨之起舞，「不開黃腔會死欸」、「天啊是官方？那蠻噁的」、「我看威秀小編開箱特典的影片是女生耶...怎麼回文是這種風格」、「可以理解這個哏，但官方帳號玩這顯然相當不恰當」、「超噁心！」而另一派網友則認為無傷大雅、原PO過於小題大作，「噁在哪？他又不是主動先去提及」、「你沒辦法想像這些人有多沒幽默感」、「跟留言的人講哏互動也要嘴，這麼玻璃不要用社群行不行」、「真的現在說話都要膽戰心驚，避免踩到玻璃渣，我真的不理解小編有什麼錯...」對於這起爭議，有網友投訴威秀影城信箱檢舉，官方回覆：「針對近期官方社群平台發布之《沙丘》系列週邊商品貼文及相關互動內容，若因此造成您觀感上的不適，我們深感抱歉。威秀影城重視每一位影迷的感受，內部團隊與小編已針對此事檢討，在未來對社群內容企劃、文案呈現及對外互動，將以更嚴謹、審慎的態度進行把關，避免造成誤解。」