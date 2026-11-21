雖然部分違規停車等8類微罪已取消民眾檢舉，但亂停車亂象依舊令用路人深惡痛絕！警政署統計今年前9個月全國交通違規逾1,122萬件，其中「違規停車」仍狂開293萬8,720件穩居第一。究竟哪5項違停例外仍開放檢舉？12月31日又有哪些交通新制上路？《NOWNEWS》一次整理。
🟡亂停車奪冠，違停狂開破290萬張罰單
路邊亂停車不僅阻塞車流、更威脅行人安全，甚至一度有民眾在公共政策網路參與平台提案，建議將「惡意違停」視同危險駕駛。警政署最新統計顯示，今年1月至9月全國交通違規舉發總件數雖較去年減少8.88%，但違規停車仍高達293萬8,720件，穩居各類違規之冠；其次為「超出速限40公里以下」與「不依規定轉彎」，前三大項目合計占整體舉發57%。
🟡八類微罪取消民眾檢舉，汽車停人行道等例外
依現行《道路交通管理處罰條例》規定，包含併排臨停、騎樓違停、機車停放人行道等8類最高罰鍰1,200元以下微罪已取消民眾檢舉，但警方仍可開單；至於仍開放民眾檢舉的「5類違停行為」如下（另「機車駕駛人或乘客未戴安全帽」亦保留檢舉）：
1. 占用身心障礙專用停車位
2. 不依順行方向臨時停車
3. 四輪以上汽車在人行道、行人穿越道臨停（騎樓除外）
4. 四輪以上汽車在人行道、行人穿越道停車（騎樓除外）
5. 併排停車（罰鍰高達2,400元，不屬1,200元以下微罪）
不過，警政署也提醒，民眾檢舉須於違規終了後7日內具名提出；違規記點則僅限「當場舉發」適用，民眾檢舉與科技執法照罰但不記點。
🟡交通新制年底正式上路，酒測採血與高齡換照
除了留意停車規定，行政院已指定《道路交通管理處罰條例》部分新制將於今年12月31日施行，涵蓋肇事酒測採血程序及駕照資格審查；同日起，年滿75歲以上高齡駕駛若曾有違規致肇事紀錄，換照前須完成規定駕訓才能換照，用路人務必提前留意。
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路邊亂停車不僅阻塞車流、更威脅行人安全，甚至一度有民眾在公共政策網路參與平台提案，建議將「惡意違停」視同危險駕駛。警政署最新統計顯示，今年1月至9月全國交通違規舉發總件數雖較去年減少8.88%，但違規停車仍高達293萬8,720件，穩居各類違規之冠；其次為「超出速限40公里以下」與「不依規定轉彎」，前三大項目合計占整體舉發57%。
依現行《道路交通管理處罰條例》規定，包含併排臨停、騎樓違停、機車停放人行道等8類最高罰鍰1,200元以下微罪已取消民眾檢舉，但警方仍可開單；至於仍開放民眾檢舉的「5類違停行為」如下（另「機車駕駛人或乘客未戴安全帽」亦保留檢舉）：
1. 占用身心障礙專用停車位
2. 不依順行方向臨時停車
3. 四輪以上汽車在人行道、行人穿越道臨停（騎樓除外）
4. 四輪以上汽車在人行道、行人穿越道停車（騎樓除外）
5. 併排停車（罰鍰高達2,400元，不屬1,200元以下微罪）
不過，警政署也提醒，民眾檢舉須於違規終了後7日內具名提出；違規記點則僅限「當場舉發」適用，民眾檢舉與科技執法照罰但不記點。
🟡交通新制年底正式上路，酒測採血與高齡換照
除了留意停車規定，行政院已指定《道路交通管理處罰條例》部分新制將於今年12月31日施行，涵蓋肇事酒測採血程序及駕照資格審查；同日起，年滿75歲以上高齡駕駛若曾有違規致肇事紀錄，換照前須完成規定駕訓才能換照，用路人務必提前留意。