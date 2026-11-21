全球玩家苦等13年的《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto VI，GTA VI）終於上市，全球銷售熱潮持續延燒，英國一家獨立遊戲店卻笑不出來，開賣至今只賣出5套，與外界想像的搶購盛況形成強烈對比。店家直言，問題出在遊戲不再提供傳統實體光碟，玩家大多選擇直接數位下載，實體遊戲店很難從這波熱潮受惠，也凸顯遊戲產業全面數位化，對於傳統零售業的衝擊。
根據《BBC》報導，英國萊斯特（Leicester）一家獨立遊戲店「Super Game Shack」，老闆特克斯伯利（Richard Tewksbury）無奈表示，《GTA 6》上市後，店內至今只賣出5套，分別是PlayStation 5（PS5）版本4套、Xbox版本1套。
特克斯伯利形容，玩家對這款遊戲的期待程度非常高，上市後的全球銷售表現也相當驚人，但這股熱潮並沒有轉化成實體店家的生意，坦言這樣的銷售成績令人難堪，對遊戲零售店來說，幾乎等於錯失一波龐大的商機。
沒有傳統光碟！玩家直接下載，實體店難以受惠
為什麼全球遊戲賣翻，實體店卻賣不動？關鍵就在《GTA 6》的發行方式。
《BBC》指出，《GTA 6》雖然有實體包裝版本，但盒內提供的是數位下載序號，而非傳統遊戲光碟。換句話說，玩家即使到實體店購買，也無法像過去一樣，取得可以放進主機的光碟片。
特克斯伯利透露，店家嘗試販售這類附有下載序號的盒裝版本，但消費者並不熱衷，許多人寧可直接在線上預購、下載遊戲。他認為，這種發行方式對小型遊戲店造成很大打擊。
他也提到，不少玩家早在數月前就完成數位預購，甚至因為遊戲檔案龐大，提前安排下載時間，等到正式上市時，根本不需要再走進實體店。
Sony也將逐步停止光碟發行，實體遊戲店恐迎倒閉潮
《GTA 6》的發行方式，也讓外界重新關注遊戲產業全面數位化的趨勢。《BBC》指出，《GTA 6》是少數大型遊戲中，沒有傳統光碟版本的作品之一。不過，這可能不只是單一遊戲的特殊安排，而是未來產業發展方向。
Sony已宣布，PlayStation遊戲將從2028年1月起，不再以光碟形式發行，理由是消費者偏好改變、娛樂產業逐漸從實體光碟轉向數位形式。對於大型遊戲公司來說，數位發行可以減少實體製造與物流成本，也能讓玩家直接透過網路購買遊戲；但對依賴實體遊戲銷售維生的獨立店家而言，則意味著主要收入來源逐漸消失。
特克斯伯利坦言，這種發展趨勢恐怕已難以逆轉，未來實體遊戲店勢必得尋找其他經營方式，否則生存空間將愈來愈小。
玩家捨不得的不只是光碟，還有實體遊戲店的回憶
不過，並非所有玩家都樂見遊戲全面數位化。《BBC》也訪問了實體收藏家、TikTok創作者史賓賽（Rob Spence），他認為實體遊戲仍有數位下載無法取代的價值，包括可以拿在手上收藏、欣賞遊戲外盒與美術設計，也能逐步建立屬於自己的遊戲收藏，是一種擁有實體物品的滿足感，呼籲玩家支持仍在經營的實體遊戲店，避免這些店家因為數位化浪潮而逐漸消失。
更令人惋惜的是，實體遊戲店過去不只是買賣遊戲的地方，也承載著玩家們的交流與共同回憶，例如新遊戲上市前的午夜首賣活動，大批玩家聚在店外排隊、聊天，等待第一時間拿到新作，甚至形成一種小型社群文化。
史賓賽認為，隨著遊戲購買逐漸轉移到網路，這種玩家聚集、分享與交流的歸屬感，也可能跟著消失。
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特克斯伯利形容，玩家對這款遊戲的期待程度非常高，上市後的全球銷售表現也相當驚人，但這股熱潮並沒有轉化成實體店家的生意，坦言這樣的銷售成績令人難堪，對遊戲零售店來說，幾乎等於錯失一波龐大的商機。
沒有傳統光碟！玩家直接下載，實體店難以受惠
為什麼全球遊戲賣翻，實體店卻賣不動？關鍵就在《GTA 6》的發行方式。
《BBC》指出，《GTA 6》雖然有實體包裝版本，但盒內提供的是數位下載序號，而非傳統遊戲光碟。換句話說，玩家即使到實體店購買，也無法像過去一樣，取得可以放進主機的光碟片。
特克斯伯利透露，店家嘗試販售這類附有下載序號的盒裝版本，但消費者並不熱衷，許多人寧可直接在線上預購、下載遊戲。他認為，這種發行方式對小型遊戲店造成很大打擊。
他也提到，不少玩家早在數月前就完成數位預購，甚至因為遊戲檔案龐大，提前安排下載時間，等到正式上市時，根本不需要再走進實體店。
Sony也將逐步停止光碟發行，實體遊戲店恐迎倒閉潮
《GTA 6》的發行方式，也讓外界重新關注遊戲產業全面數位化的趨勢。《BBC》指出，《GTA 6》是少數大型遊戲中，沒有傳統光碟版本的作品之一。不過，這可能不只是單一遊戲的特殊安排，而是未來產業發展方向。
Sony已宣布，PlayStation遊戲將從2028年1月起，不再以光碟形式發行，理由是消費者偏好改變、娛樂產業逐漸從實體光碟轉向數位形式。對於大型遊戲公司來說，數位發行可以減少實體製造與物流成本，也能讓玩家直接透過網路購買遊戲；但對依賴實體遊戲銷售維生的獨立店家而言，則意味著主要收入來源逐漸消失。
特克斯伯利坦言，這種發展趨勢恐怕已難以逆轉，未來實體遊戲店勢必得尋找其他經營方式，否則生存空間將愈來愈小。
玩家捨不得的不只是光碟，還有實體遊戲店的回憶
不過，並非所有玩家都樂見遊戲全面數位化。《BBC》也訪問了實體收藏家、TikTok創作者史賓賽（Rob Spence），他認為實體遊戲仍有數位下載無法取代的價值，包括可以拿在手上收藏、欣賞遊戲外盒與美術設計，也能逐步建立屬於自己的遊戲收藏，是一種擁有實體物品的滿足感，呼籲玩家支持仍在經營的實體遊戲店，避免這些店家因為數位化浪潮而逐漸消失。
更令人惋惜的是，實體遊戲店過去不只是買賣遊戲的地方，也承載著玩家們的交流與共同回憶，例如新遊戲上市前的午夜首賣活動，大批玩家聚在店外排隊、聊天，等待第一時間拿到新作，甚至形成一種小型社群文化。
史賓賽認為，隨著遊戲購買逐漸轉移到網路，這種玩家聚集、分享與交流的歸屬感，也可能跟著消失。