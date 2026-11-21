輝達（Nvidia）共同創辦人黃仁勳同意赴美國參議院公開作證！根據《路透社》報導，美國共和黨籍參議員史考特（Tim Scott）辦公室幕僚證實，黃仁勳已同意出席參議院公開聽證會，若聽證會如期舉行，將是他11月12日卸下輝達執行長職務後，首次公開接受美國國會議員質詢。
此次調查與黃仁勳先前遭媒體揭露的私人關係有關。《紐約時報》曾報導，他與一名被美國官員懷疑具有中國情報背景的女性有過「親密關係」，引發國會關注輝達高階AI晶片是否被藉此輸往中國的問題，儘管有關間諜的指控，目前尚未獲得證實。
除了參議院公開作證，黃仁勳也已同意12月1日接受眾議院外交事務委員會、中國問題特別委員會及情報委員會的閉門問詢。輝達法務長泰特（Tim Teter）則預計12月2日接受相同委員會的聽證會。
美國國會主要希望釐清，輝達是否落實晶片出口管制，是否真的有受管制的高階AI晶片，透過第三方流入中國。參議院公開聽證會的具體日期尚未正式公布，儘管史考特先前提出的日期為12月3日。
這場國會調查也讓輝達面臨的爭議，從企業經營與高層私人風波，進一步延伸至美中科技競爭、美國國家安全議題。
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除了參議院公開作證，黃仁勳也已同意12月1日接受眾議院外交事務委員會、中國問題特別委員會及情報委員會的閉門問詢。輝達法務長泰特（Tim Teter）則預計12月2日接受相同委員會的聽證會。
美國國會主要希望釐清，輝達是否落實晶片出口管制，是否真的有受管制的高階AI晶片，透過第三方流入中國。參議院公開聽證會的具體日期尚未正式公布，儘管史考特先前提出的日期為12月3日。
這場國會調查也讓輝達面臨的爭議，從企業經營與高層私人風波，進一步延伸至美中科技競爭、美國國家安全議題。
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