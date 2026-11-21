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華盛頓巫師本季開季戰績持續探底，陣中超級球星「AD」戴維斯（Anthony Davis）可能不會和球隊續約，而是另外尋找加入有競爭實力的球隊。根據NBA知名記者西德里（Evan Sidery）最新報導，隨著距離明年2月11日交易截止日越來越近，已有三支具備季後賽競爭力的球隊明確向巫師表達高度興趣並密切監控戴維斯的動向，除了早已多次傳出緋聞的金州勇士與多倫多暴龍外，本季開季打出10勝5負佳績、暫居西區前六的波特蘭拓荒者也正式加入這場「AD爭奪戰」。儘管巫師在休賽期打造出擁有戴維斯、崔楊（Trae Young）以及2026年選秀狀元迪班薩（AJ Dybantsa）的豪華陣容，但2026-27賽季開打至今卻僅繳出5勝11負的慘澹戰績。西德里指出，華盛頓低迷的開局極可能直接動搖戴維斯的留隊意願，相較於與巫師簽下提前續約，這位10度入選全明星賽的頂級長人如今更傾向於尋求轉戰其他具備爭冠實力的球隊。西德里進一步揭露，目前聯盟中已有多支勁旅將現年33歲的戴維斯列為頭號補強目標，其中多倫多暴龍、波特蘭拓荒者以及金州勇士更已反覆表達網羅興趣。勇士自休賽期以來便多次與戴維斯傳出交易流言，在近期苦吞5連敗、禁區戰力告急的情況下急需大咖球星救火；暴龍則積極尋求禁區升級以突破開季傷兵潮；而最令人眼睛一亮的莫過於拓荒者強勢參戰，手握豐富年輕資產與選秀籤的波特蘭大軍，若能引進戴維斯搭檔現有陣容，可望一舉躍升為西區一級爭冠強權。戴維斯本季在華盛頓依舊維持全明星級別的統治力，出賽14場場均攻下24.6分、10.1籃板、2.1助攻與1.2阻攻。然而，他龐大的薪資與合約年限正是牽動這筆重磅交易的核心變數——戴維斯本季年薪約5840萬美元，並在2027-28賽季握有高達6270萬美元的球員選項；雖然他在今年8月就已具備簽署4年最高約2.75億美元提前續約的資格，但雙方至今始終未能達成任何協議。根據ESPN資深記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）本月初的消息，巫師管理層原定透過開季前20到30場比賽來評估球隊競爭力，再決定究竟要與戴維斯展開續約談判，還是徹底推倒重來、將他擺上交易貨架；而戴維斯本人先前也曾表態希望等到賽季結束再決定長期未來。