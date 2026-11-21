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美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊本季無緣寫下世界大賽三連霸霸業，休賽期隨即展開陣容盤整。根據《The Athletic》道奇隨隊記者阿爾達亞（Fabian Ardaya）美東時間20日（台灣時間21日）報導，道奇球團在「不續約」（Non-tender）期限截止前火速出手，以一紙1年217.5萬美元（約新台幣7000萬元、日幣3.5億元）的合約成功簽回32歲外野手柯爾（Alex Call），雙方正式避免薪資仲裁，同時也阻止他流入自由球員市場。擁有大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希三大日籍球星坐鎮的道奇隊，今日在美東時間20日下午5時（台灣時間21日上午6時）的大聯盟不續約期限前率先敲定野手異動。阿爾達亞在個人社群平台X透露：「道奇已與外野手柯爾達成1年217.5萬美元的合約協議，正式避免進入薪資仲裁程序。」現年32歲的柯爾今年迎來大聯盟生涯第5個賽季，主要在道奇陣中扮演替補外野手與代跑角色，全季共出賽88場，繳出打擊率2成33、1支全壘打、20分打點與整體攻擊指數（OPS）.655的成績單，不過在季後賽期間並未獲得出賽機會。由於大聯盟年資滿3至6年的球員具備薪資仲裁資格，知名棒球交易分析網站《MLB Trade Rumors》先前曾預測道奇可能會為了清出名單空間而選擇「不續約」柯爾、放棄其保有權；然而道奇最終仍肯定柯爾在漫長例行賽中提供穩定的外野守備深度與板凳機能，趕在期限前主動送上217.5萬美元新約留人，確保他明年賽季將繼續身披道奇戰袍與大谷翔平等球星並肩作戰。